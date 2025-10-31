Малыш и подросток наконец в безопасности: из оккупации РФ спасли еще двоих детей

Двое детей с временно оккупированной Херсонщины вернулись на подконтрольную Украине территорию. Юноша, который провел более двух лет в оккупации и малыш снова в безопасности.

Видео дня

Об этом сообщил Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. В спасении участвовала Украинская сеть за права ребенка, которая вместе с государственными структурами обеспечила возвращение детей, их безопасность и дальнейшую реабилитацию.

17-летний юноша более двух лет жил под давлением оккупантов. Его заставили учиться по российской программе и угрожали "подвалом" за любые проявления украинской позиции. Подросток несколько раз пытался сбежать на подконтрольную Украине территорию, однако попытки были неудачными.

Мать малыша, рожденного в оккупации, отказалась от российского паспорта. За это так называемые "службы опеки" пытались забрать младенца, обвиняя женщину в неспособности заботиться о ребенке. Единственным желанием женщины было поехать к сестре, которая живет в Днепре.

По состоянию на 31 октября, дети и их семьи проходят реабилитацию и постепенно возвращаются к привычной жизни на территории Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале октября Украине удалось спасти еще трех юных украинцев с временно оккупированных территорий. Сейчас они проходят оздоровление, им оказывают психологическую поддержку и помогают восстановить документы.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия похитила около 19 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий. По его словам, это одна из самых болезненных тем войны, поскольку часть детей была не только депортирована в страну-агрессора, но и погибла в результате боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!