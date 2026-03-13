Малооблачно, до +20: чем порадует погода украинцев 13 марта. Карта

В Украине в пятницу, 13 марта, осадков не предвидится. Погода будет малооблачной, относительно теплой, хотя местами ночью термометры все еще будут опускаться до минусовых отметок.

Детальным прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Согласно данным на сайте УкрГМЦ, колебания температуры между самыми низкими и самыми высокими показателями могут превышать 10 градусов разницы.

Какой будет погода в пятницу

13 марта в Украине атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится распределение температуры, подобное предыдущим дням.

Ветер будет юго-восточным и восточным, 5–10 метров в секунду. Небо – малооблачное во всех регионах.

Температура ночью в среднем от +3 до -2 градусов. Днем – от +12 до +17, а на Закарпатье даже до +20 градусов. В Карпатах и на побережье морей будет не так тепло, от +8 до +13.

Гидрологические и снеголавинные предупреждения

В связи с оттепелью в пятницу на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также, в результате добора воды из Оськильского водохранилища, на реке Северский Донец в створе поста Яремовка будет продолжаться рост уровня воды на 0,3–0,6 метра по сравнению с уровнем на 08:00 четверга, 12 марта, с последующим затоплением поймы и сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности – желтый).

