'Завтра — самый теплый день': синоптик предупредила о похолодании в Украине. Карта

В пятницу, 13 марта, Украину накроет теплый антициклон. В отдельных регионах страны воздух снова существенно прогреется до более +10 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В то же время, по словам метеоролога, свежесть будет наблюдаться только в горах и на морском побережье.

Погода в Украине и Киеве 13 марта

Как пояснила Диденко, завтра по всей территории страны предварительно сухо, солнечно, тепло, днем +12... +17 градусов тепла. В то же время прохладнее будет в Карпатах и на побережьях морей: температура воздуха +9...+12 градусов.

В столице завтра без осадков, температура воздуха +15 градусов. Однако, как отмечает синоптик, начиная с субботы, 14 марта станет свежее, днем +10... +11 градусов. А со вторника, 17 марта температура воздуха снизится до +4... +10 градусов.

"Поэтому в ближайшей перспективе завтра – самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", — резюмирует Диденко.

В то же время по информации Укргидрометцентра, завтра температура воздуха составит +1...+14 градусов тепла. Теплее всего будет на Закарпатье: там столбики термометров днем будут составлять до +19 градусов с отметкой "плюс", тогда как холоднее всего будет на Луганщине: тепература воздуха ночью +1...-1 градусов.

В южных регионах холоднее всего будет в Одесской области: там температура воздуха составит +7...+9 градусов тепла. На Херсонщине и Николаевщине днем +13...+15 градусов. Ночью на большинстве территории столбики термометра будут скаладтимуть 0...+2 градуса.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Ее последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

