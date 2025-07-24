Маленький сын видел его только на фото: из российского плена вернулся последний защитник острова Змеиный. Фото и видео

Домой в Украину после трех с половиной лет российского плена вернулся пограничник Виталий Гиренко. Житель города Измаил Одесской области – последний из защитников острова Змеиный, который тоже наконец-то сможет увидеть своих родных.

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А его маленький сын впервые сможет увидеть отца в живую, а не на фото. Новостью поделилось сообщество "Защитники Змеиного" в Facebook.

"Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся! Пограничник острова Ахилла – Виталий Гиренко ДОМА", – говорится в посте.

Возвращение защитника

В феврале 2025 года в комментарии "Суспільне" жена Виталия Гиренко отметила, что ее муж оставался единственным военнослужащим со Змеиного, который все еще находился в российском плену. Она и мать военнопленного рассказали о том дне, когда их родной оказался в неволе, и когда они в последний раз с ним общались.

"Мой Виталя единственный там остался из Змеиного. Я думаю ему там очень-очень плохо", – говорила Алена.

По ее словам, когда мужа взяли в плен, она находилась на седьмом месяце беременности. Поэтому их сын Дмитрий знал отца только по фотографиям.

"Мы не верили в то, что они могли погибнуть все. А 26 февраля мы узнали из российских СМИ, что наши ребята были захвачены в плен и все они живы. Их в Севастополь перевезли. Я увидела своего мужа по телевизору, что он жив. Руки, ноги, все на месте", – вспоминала женщина.

Долгожданный для этой и других украинских семей обмен состоялся вечером 23 июля. Он стал девятым этапом возвращения пленных в рамках украинско-российских договоренностей в Стамбуле от 2 июня.

В ГПСУ сообщили, что, кроме последнего из защитников острова Змеиный, домой вернулись и воины, которые более трех лет провели в плену после обороны Мариуполя. А также те, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.

"Моменты, от которых замирает дыхание... Ждем каждого", – отметили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. По его словам, за все этапы этого обмена из российского плена удалось освободить более 1000 украинских воинов.

Защита острова Змеиный

Российские войска захватили остров Змеиный в день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Часть украинских воинов, которые защищали его, попали в плен. Среди них были пограничники и морские пехотинцы.

Оборона острова отметилась известным ныне на весь мир призывом "Русский военный корабль, иди на*уй". Так украинские пограничники, отказавшись сдаться российскому военному кораблю, ответили этой фразой, которая быстро стала символом украинского сопротивления. Ее автором является военнослужащий Роман родом из Золотоноши, что на Черкасщине.

Силы обороны Украины освободили Змеиный через четыре месяца, 30 июня 2022 года.

По состоянию на июнь того года, по официальным данным, в плену находилось 75 защитников острова. Впоследствии некоторые из них были освобождены в рамках обменов, например, на начало апреля 2023-го, освободили 40 защитников.

Что предшествовало

2 июня во время переговоров в Стамбуле представители Украины и России договорились об обмене в формате 1000 на 1000 – во второй раз такое количество за историю таких переговоров. Дополнительно стороны договорились обменять еще 200 на 200 военнопленных, кроме этого – провести репатриацию 6000 тел погибших военных с каждой стороны.

После страна-агрессор обвиняла Киев якобы в переносе обмена на неопределенный срок. В то же время российская пропаганда распространяла новости о "начале возвращения тел", хотя это не соответствовало действительности.

Первый обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей состоялся 9 июня – домой вернули украинских воинов в возрасте до 25 лет. На следующий день обменяли тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

Следующие этапы обменов 12, 14, 19 и 20 июня. Во всех случаях не называли количество возвращенных по причинам безопасности: отметили, что данные озвучат в конце всего обмена.

Кроме того, 11 июня состоялась репатриация 1212 тел павших украинских военнослужащих. В дальнейшем, по результатам проведенных репатриационных мероприятий из России в Украину вернули: 13 июня – тела 1200 павших украинских граждан, 14 июня – 1200 погибших украинцев, среди которых и военнослужащие, 15 июня – 1200 тел, 16 июня – 1245 тел погибших. В Координационном штабе сообщили, что репатриационная часть стамбульских договоренностей завершена: всего в рамках этих договоренностей вернули 6057 тел.

По результатам репатриационных мероприятий 17 июля в Украину вернули тела 1000 погибших.

26 июня Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными: домой вернулись воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, большинство из которых были в плену с начала полномасштабной войны.

4 июля из российской неволи вернули группу раненых и тяжелобольных защитников, а также младших 25 лет. Среди них бойцы, которых агрессор осудил на длительные сроки заключения, а также те, кто считался пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, после возвращения из российского плена украинский пограничник Денис снова встретился со своей служебной собакой Джили, с которой они вместе несли службу на админгранице с оккупированным Крымом на КПВВ "Чонгар". Когда Россия развязала полномасштабную войну, защитник попал в плен, а его любимица осталась на захваченной врагом территории Херсонщины.

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