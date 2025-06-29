Освобожденный из плена украинский пограничник воссоединился с собакой, которую спасли из оккупации. Видео

Украинский пограничник Денис, который вернулся из российского плена, снова встретился со своей служебной собакой Джили, с которой они вместе несли службу на админгранице с оккупированным Крымом на КПВВ "Чонгар". Когда Россия развязала полномасштабную войну, Денис попал в плен, а Джили осталась на захваченной врагом территории Херсонщины.

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Трогательным видео воссоединения поделилось "Радио Свобода". Журналисты рассказали, что пограничник вернулся в Украину в феврале этого года в рамках обмена.

После этого защитник решил отыскать Джили. Помогли волонтеры, которые возвращают людей из ВОТ.

В воскресенье, 29 июня, в Киеве Денис впервые за более чем три года увидел свою воспитанницу.

"Это моя подруга, моя напарница, служебная собака Джили... 24-го [февраля 2022 года] в пять утра нас обстреляли – началось полномасштабное вторжение. И пока мы скрывались от обстрела, нас взяли в окружение. И после этого нам ничего не осталось как... Нас взяли в плен. Джилли сказали отпустить. Она до последнего пыталась заскочить в КАМАЗ, куда нас погрузили, но ей этого не дали сделать", – вспомнил пограничник.

Джили попала к родителям побратима, а потом – к родителям самого Дениса. Им удалось выехать с оккупированной территории, но без собаки – из-за отсутствия документов на домашнее животное.

Сначала напарница не узнала Дениса. "Реакция не такая, как я ожидал, но такой вариант я также рассматривал. потому что очень много времени прошло. Я изменился, мой запах изменился, мой внешний вид изменился, обстановка. Она только что приехала... Но сейчас я чувствую, что она себя ведет так как всегда", – заявил мужчина.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Здолбунове Ривненской области сообщили о смерти освобожденного из российского плена украинского военного Сергея Добровольского. Воину было всего 43 года.

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