Маленькая украинка, которой пересадили сердце, поздравила страну с Днем Независимости. Видео

6-летняя украинка Соломия Кныш, которой всего полтора месяца назад пересадили сердце, поздравила соотечественников с Днем Независимости. После сложнейшей операции ребенок уже может петь.

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Трогательное видео показало ТСН. В честь праздника Соломия исполнила кавер на хит KALUSH и Skofka "Додому" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Эта девочка стала первой в Украине пациенткой, которой пересадили сердце от другого ребенка. Операция успешно прошла в ночь с 9 на 10 июля в Институте сердца Минздава.

Соломия получила орган 4-летнего Юры из Ривне, посмертно ставшего самым молодым донором в стране. Мальчик умер из-за аневризма мозга. Его мама – врач. Согласившись на донорство, семья Юры спасла троих детей.

Напомним, Соломийку выписали из больницы 8 августа. По словам медиков, реабилитация ребенка была быстрой.

Как выяснилось, в два года Соломия подхватила вирусное заболевание, после него у ребенка начала развиваться дилатационная кардиомиопатия, сердце постепенно увеличивалось в размерах и теряло свойство перекачивать кровь. Вылечить такое заболевание невозможно, единственным шансом на спасение была трансплантация.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– впервые в Украине в клинике "Охматдет" в Киеве была осуществлена трансплантация костного мозга (ТКМ) двухмесячному малышу. Донором для ребенка стал его четырехлетний брат;

– четырехлетний мальчик Юра из Ривне стал посмертным донором для троих детей. Специалисты "Охматдета" пересадили 2 его почки и печень маленьким пациентам.