Люди вместо товара: водитель пытался незаконно доставить уклонистов в Молдову. Видео

На автодороге Одесса – Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали водителя микроавтобуса, который пытался незаконно перевезти трех мужчин призывного возраста в Молдову. 54-летний торговый представитель вез людей вместо товара.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Мужчина действовал в сговоре с онлайн-организаторами.

Он встретил своих "пассажиров" в одном из населённых пунктов Одесщины. Пользуясь тем, что работает на частном предприятии, специализирующемся на оптовой торговле, он скрыл их в багажном отсеке транспортного средства среди товара и картонных коробок.

Пассажиры, жители Одесской, Киевской и Харьковской областей, нашли информацию о такой услуге в Интернете и заплатили по 7 тысяч долларов США, переведя деньги на криптокошелек. За каждого "клиента" водитель должен получить 1000 гривен.

Пограничники задержали водителя в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Ему уже объявили подозрение в совершении преступления по ст. 332 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Пассажиры также получили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Сейчас ведутся следственные действия по установлению всех лиц, причастных к этой незаконной деятельности. Дело передано в суд, а процессуальное руководство осуществляет Беляевская окружная прокуратура.

Напомним, 26 января стало известно о том, что пограничники задержали двух мужчин. Все они были призывного возраста и хотели бежать в Румынию. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу. Мужчины были найдены и доставлены в больницу с диагнозом переохлаждения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Уклонист решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог. Нарушителя, просящего о помощи, искали более 7 часов.

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