Заблудились в Карпатах: пограничники задержали мужчин, которые хотели бежать в Румынию. Фото

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что пограничники задержали двоих мужчин. Все они были призывного возраста и хотели бежать в Румынию.

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Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

"Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженному горному высокогорью. Мужчины, 32 и 21 года, планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что мужчины были найдены и доставлены в больницу с диагнозом переохлаждения почти через полтора часа поисков. На них также составили админпротоколы.

24 января стало известно о том, что сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Мужчина решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог: просящего о помощи нарушителя искали более 7 часов.

Напомним, на днях сообщалось, что пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, что, по крайней мере, из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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