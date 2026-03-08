Люди, рожденные в эти месяцы, будут самыми счастливыми в марте 2026 года

С постепенным уходом зимы дни становятся длиннее и ярче, сообщая о приходе полной надежд весны.

Ожидается, что люди, рожденные в эти четыре месяца рождения будут самыми счастливыми в марте, привлекая положительную энергию и прекрасные возможности для расширения, пишет OBOZ.UA.

Март

Естественно, что люди, рожденные в марте, почувствуют особую поддержку в марте 2026 года. Солнце движется как через Рыбы, так и через Овна, знаменуя начало вашего сезона празднований. Будьте готовы отпустить то, что вам больше не нужно, и принять новое начало и новые начинания, которые вас вдохновляют. Поскольку мы большую часть этого месяца переживаем ретроградный Меркурий в Рыбах, важно быть внимательными к своим словам, тону и времени. Лучше не спешить с тщательным планированием стратегии, чем реагировать импульсивно.

Июль

Независимо от того, вы чувствительный Рак или страстный Лев, март обещает вам многое. Когда Солнце будет двигаться через Рыб и Овна в марте 2026 года, вы почувствуете тригон к вашему натальному Солнцу, что усилит ваши благословения. Ваши природные таланты будут подчеркнуты и выведены на поверхность. Обязательно работайте целенаправленно с возможностями, которые встречаются на вашем пути, не отвергая и не пренебрегая усилиями Вселенной, направленными на ваше проактивное развитие. Вместо того, чтобы отходить на второй план перед своей судьбой, возьмите инициативу в свои руки. Вы почувствуете побуждение к смелым действиям, которые воплотят ваши давние идеи и видения в жизнь. Доверяйте своим инстинктам!

Октябрь

Рожденным в октябре рекомендуется заглянуть внутрь себя в этом марте. С приближением вашего полугодия вам будет оставаться шесть месяцев до следующего Дня рождения или следующего оборота вокруг Солнца. В астрологии этот период представляет оппозицию между Солнцем и вашим натальным Солнцем в вашей натальной карте. В это время вам рекомендуется отпустить устаревшие убеждения, чтобы достичь своих целей на год. Если вы чувствуете желание расширить свой кругозор, важно сначала отпустить все, что вас сдерживает. Хотя прощание или переживание изменений может быть страшным, помните, что Вселенная поддерживает вашу смелость мечтать о большем и стремиться к большему от своего жизненного пути.

Ноябрь

В марте 2026 года тригон между Солнцем и вашим натальным Солнцем генерирует положительную энергию, которая вдохновляет на рост и уверенность. Вы можете чувствовать беспокойство и стремиться исследовать новые возможности. Это отличное время, чтобы выйти из зоны комфорта и освободиться от ежедневных дел, поскольку вы никогда не знаете, какие счастливые встречи могут вас ждать. Вы, вероятно, почувствуете, что достигаете важной жизненной вехи, где ваш упорный труд наконец начинает приносить плоды в виде ощутимых вознаграждений и признания. Ваша интуиция тянет туда, где вам суждено быть. Не сомневайтесь ответить на звонок.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

