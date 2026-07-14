Люди, родившиеся в эти месяцы, призваны разорвать порочные родовые проклятия

Астрология и нумерология утверждают, что месяц рождения человека влияет не только на его личность и жизненный путь, но и на способность изменять повторяющиеся семейные сценарии.

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По информации журнала Parade, люди, родившиеся в определённые месяцы года, имеют наибольшие шансы разрушить родовые проклятия.

Март

Люди, отмечающие день рождения в марте, сочетают в себе сильную интуицию, творческий потенциал и готовность к действиям. Независимо от того, относятся ли они к знаку Рыб или Овна, они умеют находить выход там, где другие видят лишь препятствия. Такие личности анализируют ошибки прошлых поколений без обид и осуждения, а их способность к сочувствию помогает переписать семейную историю к лучшему.

Июль

Рождённые в июле гармонично сочетают преданность семье и стремление идти своим путём. Чувствительность Рака наделяет их эмоциональной глубиной, а решительность Льва придаёт уверенности. Они уважают традиции, но не готовы терпеть ограничения, мешающие развитию. Желание создать гармоничную жизнь помогает им разрушать устаревшие модели поведения и устанавливать новые правила для следующих поколений.

Сентябрь

Сентябрьские именинники (представители знаков Девы и Весов) стремятся к гармонии, порядку и личностному росту. Они постоянно работают над собой и улучшают пространство вокруг. Умение анализировать ситуацию и делать выводы помогает им выходить из ограничивающих семейных сценариев, а их советы часто мотивируют окружающих к изменениям.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, отличаются независимостью и целеустремленностью. Стрелец дарит им широкое мировоззрение, а Козерог – настойчивость в достижении цели. Если они решают преодолеть негативную семейную модель, их трудно остановить перед трудностями. Впоследствии их успешный опыт может стать ориентиром для других людей, которые также стремятся освободиться от прошлых ограничений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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