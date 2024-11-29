Львовская область стала первой в Украине, где не осталось общин УПЦ МП

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины, подчиненной Московскому патриархату. Эти изменения отражают не только религиозные процессы, но и более широкие общественно-политические изменения, происходящие в Украине на фоне российской агрессии.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он назвал этот день историческим.

"Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, подчиняющихся московскому патриархату. Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ!" – говорится в сообщении.

До начала агрессии России в 2014 году в области было 66 таких общин, а по состоянию на 24 февраля 2022 г. их оставалось 54.

С начала полномасштабного вторжения, 27 общин УПЦ МП присоединились к Православной Церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность самостоятельно.

Максим Козицкий подчеркнул, что судьба этих общин еще раз подтверждает отсутствие будущего для манипуляций и обманывания людей.

"Существуют только два пути – правда или ложь. И в самом деле обязательно победит! Искренне надеюсь, что религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не ожидают реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец-то разорвут связи со структурой кровавых московских попов. То, какой Украина будет завтра – зависит от каждого из нас!" – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что агентам ФСБ, которые "под прикрытием" УПЦ МП проводили диверсии против Украины, грозит суровое наказание. Обвинительные акты по четырем вражеским агентам, среди которых клирик киевского храма УПЦ МП, уже переданы в суд.