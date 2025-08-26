Лунное затмение в Рыбах 2025: когда произойдет и что принесет разным знакам зодиака

Этот сентябрь принесет мощное небесное явление – лунное затмение в Рыбах (7 сентября). В отличие от обычного полнолуния, это несет глубокую эмоциональную, духовную и кармическую энергию. Рыбы – это знак чувствительности, интуиции и растворения границ, поэтому во время этого затмения могут выйти на поверхность скрытые истины, а иллюзии могут разрушиться.

Видео дня

Окончание в это время – это не наказание; это освобождение от того, что вам больше не служит. Речь идет об отпускании старого багажа, ложных убеждений или отношений, которые исчерпали себя. Энергия может казаться сырой и ошеломляющей, но она освобождает пространство для более глубокого исцеления и ясности, пишет OBOZ.UA.

Вот как это затмение может повлиять на каждый знак зодиака:

Овен

Тайны, страхи или скрытые закономерности могут выйти наружу. Вы можете почувствовать призыв отступить, поразмышлять и молча отпустить то, что вас преследует. Доверьтесь своим мечтам и интуиции; они ведут вас к обновлению.

Телец

Дружба, группа или долгосрочная цель могут больше не соответствовать вашему пути. Речь идет не о потере, а о перенаправлении. Отпустите устаревшие связи и сосредоточьтесь на сообществах, которые искренне резонируют с вашим сердцем.

Близнецы

Ваша карьера или публичная роль переживает поворотный момент. Звание, обязанность или амбиции могут измениться или прекратиться, что побудит вас переосмыслить успех на собственных условиях. Откажитесь от того, что выглядит хорошо, но кажется неправильным.

Рак

Убеждения, курс обучения или даже план путешествия могут потерять смысл. Это шанс переосмыслить свое мировоззрение и принять более аутентичную философию. То, что вы оставляете позади, не имело целью вас ограничивать.

Лев

Могут возникнуть эмоциональные или финансовые трудности. Это затмение призывает вас столкнуться с проблемами доверия, власти или уязвимости. Отпустите старые страхи или долги и освободите пространство для более глубокой трансформации.

Дева

Отношения попадают в центр внимания. Вы видите связи четче, будь то значительные изменения или едва заметные осознания. Отказ от иллюзий поможет вам двигаться вперед с честностью.

Весы

Ежедневные привычки, работа или режим дня могут достичь критической точки. Выгорание или дисбаланс больше нельзя игнорировать. Это призыв приоритезировать исцеление, а не перфекционизм.

Скорпион

Любовь, творчество или радость могут претерпеть изменения. Романтический или творческий раздел может завершиться, но это позволит вам восстановить связь с тем, что действительно делает вас счастливыми, без иллюзий или ожиданий.

Стрелец

Домашние и семейные дела выделяются. Могут исцелиться старые раны, шаблоны поведения или привязанности, что изменит ваш эмоциональный фундамент. Хотя это и неприятно, это освобождает пространство для глубокого исцеления.

Козерог

Разговоры или убеждения могут распасться. Может раскрыться истина, которая изменит ваше мышление или общение. Отпустите устаревшие ментальные циклы и доверяйте своему внутреннему голосу больше, чем внешнему шуму.

Водолей

Финансовые вопросы или вопросы собственного достоинства выходят на первый план. Это затмение побуждает вас переосмыслить, что для вас означает ценность. Отпустите привязанность к доказательствам или выполнению, оставьте только то, что действительно вас поддерживает.

Рыбы

Это затмение является глубоко личным для вас. Роль, идентичность или версия себя готовы быть лишены. Хотя это эмоционально, это также перерождение. Вы делаете шаг к более четкому, более аутентичному выражению себя.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.