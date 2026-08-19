Лучший гриб для сушки: долго сохраняет свой вкус и аромат

Менее опытные грибники вряд ли узнают этот съедобный гриб, поскольку на первый взгляд он не выглядит особенно характерно. Жаль, ведь он вкусный и обладает прекрасным ароматом.

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Сейчас сезон, так что стоит этим воспользоваться. В августе и сентябре можно найти впечатляющие экземпляры. Однако стоит засушить хотя бы некоторые из них, поскольку именно эти грибы обладают лучшим вкусом, пишет OBOZ.UA.

Горный боровик несколько напоминает желто-коричневый боровик, который так же вкусен. Он растёт в горных хвойных лесах, обычно под пихтой или елью, часто группами.

Что касается внешнего вида, шляпка горного боровика может иметь диаметр около 6–15 см. У молодых грибов она полусферическая, постепенно приобретает подушкообразную форму. Она имеет встроенные нити и цвет от желтовато-коричневого до коричнево-желтого и красновато-коричневого у старых экземпляров.

Под шляпкой расположены трубочки, которые у молодых грибов светло-жёлтые, а у более старых — более лимонно-оливковые. Поры не меняют цвет при нажатии.

Ножка гриба обычно имеет высоту около 12 см и толщину 4 см. Она желтоватая. У молодых плодовых тел она имеет яйцевидную бочкообразную форму, тогда как у более старых — цилиндрическую. Мякоть светло-желтая, не синеет при разрезе и не имеет выраженного запаха.

Их можно жарить и добавлять в блюда в свежем виде, но эксперты считают, что эти грибы наиболее вкусны в сушеном виде. Это раскрывает их насыщенный аромат и вкус, который становится ещё более выраженным.

После сбора урожая и очистки их нужно хорошо нарезать тонкими кусочками, высушить и использовать осенью и зимой, например, в грибном супе, в качестве добавки к бигусу, крупе или гуляшу. После сушки белые грибы также можно измельчить и добавлять в блюда в качестве специи.

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