LOVARE – бренд №1: как Галина Калюк сделала из чая историю об эмоциях, доверии и людях

Галина Калюк, директор по маркетингу и продажам компании "Мономах", уже более 18 лет занимается развитием бренда LOVARE, который сегодня является лидером чайного рынка Украины. В интервью РБК-Украина она рассказала о своем профессиональном пути, принципах лидерства, роли команды в создании бренда и выходе LOVARE на международные рынки.

Видео дня

Калюк пришла в компанию как молодой специалист по маркетингу и работала с промоакциями и региональными активностями. Со временем она начала брать на себя больше ответственности, инициировать новые проекты и глубже погружаться в бизнес-процессы. Это постепенно привело ее к управленческой роли и назначению директором по маркетингу и продажам, где она отвечает за стратегическое развитие брендов и коммерческий результат.

По словам Калюк, успех LOVARE стал возможным благодаря последовательности и четкому пониманию смысла бренда. Команда с самого начала строила не просто продукт, а эмоциональную связь с потребителем. Чай в этой концепции стал символом паузы, уюта и гармонии в повседневной жизни. Она отмечает, что бренд никогда не создается одним человеком, а формируется общей верой и ежедневной работой команды.

На протяжении лет LOVARE неоднократно обновлял визуальный стиль. Как отмечает Калюк в интервью, редизайн для нее не является данью моде, а этапом развития бренда. Все изменения происходят осторожно, с тестированием и анализом реакции потребителей, чтобы сохранить узнаваемость и доверие.

Отдельным направлением работы стало развитие LOVARE в США через компанию LOVARE USA LLC. Американский рынок, по ее словам, имеет другие потребительские коды и уровень конкуренции, поэтому украинскую модель невозможно просто перенести. Команда работает через Amazon, Shopify и TikTok Shop, тестирует гипотезы и активно использует аналитику для принятия решений.

Калюк также рассказала о сочетании классического FMCG и e-commerce. Первое направление обеспечивает масштаб и системность, второе – скорость и гибкость. Именно такое сочетание, по ее мнению, позволяет бизнесу эффективно развиваться и выходить на новые рынки без потери качества продукта.

В своей работе она придерживается мягкого, но структурированного стиля управления. Калюк не поддерживает контроль из-за давления или страха. Для нее важно, чтобы команда четко понимала цели, имела пространство для инициативы и придерживалась договоренностей. Самой большой ценностью компании она считает людей.

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для бизнеса. Фабрика "Мономах" некоторое время находилась в оккупации, и этот период, по словам Калюк, полностью изменил ее взгляд на лидерство. Она вспоминает, что тогда главным было не управление процессами, а поддержка людей и простой вопрос: "Как ты?" Именно в таких условиях формируется настоящее доверие в команде.

Этот опыт повлиял и на подход к управлению. Ценности, ответственность и человечность стали основой ежедневной работы. Решения приходилось принимать быстро, но с пониманием последствий и уважением к людям.

Социологическое образование, полученное в Киево-Могилянской академии, помогло Калюк лучше понимать поведение потребителей. Она убеждена, что бренд является живой историей, и без понимания человека ни одна стратегия не будет эффективной.

Сегодня ее главный фокус – построение сильной команды, которая сочетает стратегию, креатив и аналитику. В 2025 году Галину Калюк отметили наградой Ukrainian Business Award в номинации "Выдающийся эксперт года в сфере маркетинга и глобального развития FMCG-брендов". Она отмечает, что воспринимает это признание как подтверждение правильности выбранного пути.

Параллельно Калюк работает над книгой, которую пишет уже третий год. По ее словам, это будет история о пути, внутренней силе и лидерстве с ценностями, где даже обычная чашка чая может стать началом большой идеи.