Ливни снова накроют Украину: в каких областях прогнозируют непогоду

В воскресенье, 16 июня, в Украине прогнозируются значительные осадки, в частности, ливни и грозы. В целом, по стране ожидается облачная погода с прояснениями.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По всей стране, кроме западных областей, ожидаются дожди, местами грозы.

В большинстве южных, центральных и Харьковской областей прогнозируются значительные осадки. Днем возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Ветер будет преобладать северо-восточный с переходом на юго-западный, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, в западных областях будет несколько прохладнее – от 8 до 13 градусов. Днем ожидается температура 20-25 градусов, а в восточных и южных областях – 23…28 градусов тепла.

Стоит отметить, что Киев в субботу, 15 июня, после обеда накрыл дождем. В результате непогоды подтопило некоторые улицы города, а из-за большого количества осадков вода буквально фонтаном била из ливнеприемников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 12 июня , зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 50,1 мм. Это на 25,5 мм больше, чем было в 1891 году для этого дня.

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