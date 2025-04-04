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Ленивый "Медовик" для пасхального стола и на день рождения: делимся рецептом самого удачного теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Ленивый 'Медовик' для пасхального стола и на день рождения: делимся рецептом самого удачного теста

Один из самых вкусных домашних тортов – "Медовик". Готовить его лучше всего по классическому рецепту, так десерт будет наиболее вкусным!

Видео дня
Домашний "Медовик"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Медовика", который будет очень нежным и мягким.

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Мед – 3-4 ст.л
  • Сахар – 100 г
  • Масло – 80 г 
  • Яйца – 2 шт.
  • Сода – 1 ч. л
  • Мука – 500-600 г (в общем ориентируйтесь по своей муке, чтобы тесто было мягким)

Крем:

  • Сливки – 500 мл
  • Крем-сыр – 200 г
  • Сахарная пудра +ванилин

Способ приготовления: 

1. Тесто: мед смешайте с маслом, растопите на водяной бане, перемешайте. Всыпьте муку, добавьте яйца, соду, перемешайте. 

Тесто для торта

2. Тесто должно быть очень густым. Разрежьте его на куски, каждый раскачайте в пласт, наколите вилкой и выпекайте по 3-5 минут. 

Сколько выпекать коржи

3. Смешайте все ингредиенты для крема, взбейте миксером до однородной консистенции.

Крем для торта

4. Соберите торт, смазывая коржи кремом, сверху и бока торта полностью смажьте кремом и присыпьте крошкой.

Приготовление торта

Поставьте торт на ночь в холодильник!

Готовый торт

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