Ленивый 'Медовик' для пасхального стола и на день рождения: делимся рецептом самого удачного теста

Один из самых вкусных домашних тортов – "Медовик". Готовить его лучше всего по классическому рецепту, так десерт будет наиболее вкусным!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Медовика", который будет очень нежным и мягким.

Ингредиенты:

Мед – 3-4 ст.л

Сахар – 100 г

Масло – 80 г

Яйца – 2 шт.

Сода – 1 ч. л

Мука – 500-600 г (в общем ориентируйтесь по своей муке, чтобы тесто было мягким)

Крем:

Сливки – 500 мл

Крем-сыр – 200 г

Сахарная пудра +ванилин

Способ приготовления:

1. Тесто: мед смешайте с маслом, растопите на водяной бане, перемешайте. Всыпьте муку, добавьте яйца, соду, перемешайте.

2. Тесто должно быть очень густым. Разрежьте его на куски, каждый раскачайте в пласт, наколите вилкой и выпекайте по 3-5 минут.

3. Смешайте все ингредиенты для крема, взбейте миксером до однородной консистенции.

4. Соберите торт, смазывая коржи кремом, сверху и бока торта полностью смажьте кремом и присыпьте крошкой.

Поставьте торт на ночь в холодильник!

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