Ленивый "Медовик" для пасхального стола и на день рождения: делимся рецептом самого удачного теста
Один из самых вкусных домашних тортов – "Медовик". Готовить его лучше всего по классическому рецепту, так десерт будет наиболее вкусным!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Медовика", который будет очень нежным и мягким.
Ингредиенты:
- Мед – 3-4 ст.л
- Сахар – 100 г
- Масло – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Сода – 1 ч. л
- Мука – 500-600 г (в общем ориентируйтесь по своей муке, чтобы тесто было мягким)
Крем:
- Сливки – 500 мл
- Крем-сыр – 200 г
- Сахарная пудра +ванилин
Способ приготовления:
1. Тесто: мед смешайте с маслом, растопите на водяной бане, перемешайте. Всыпьте муку, добавьте яйца, соду, перемешайте.
2. Тесто должно быть очень густым. Разрежьте его на куски, каждый раскачайте в пласт, наколите вилкой и выпекайте по 3-5 минут.
3. Смешайте все ингредиенты для крема, взбейте миксером до однородной консистенции.
4. Соберите торт, смазывая коржи кремом, сверху и бока торта полностью смажьте кремом и присыпьте крошкой.
Поставьте торт на ночь в холодильник!
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