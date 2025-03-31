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Легкая закуска "Айсберг" за 1 минуту: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
819
Рецепт закуски

Салат айсберг – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что салат айсберг отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, морепродуктами. 

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Что приготовить из айсберга

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из айсберга и вкусной начинкой из филе и сыра.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Айсберг
  • Филе – 1 шт
  • Кукуруза – 1 б
  • Сырная заправка – 300 г
  • Специи
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте, добавьте кукурузу, сыр, соль, майонез и перемешайте.

Начинка для закуски

2. В листья айсберга заверните начинку и можно есть!

Готовая закуска

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