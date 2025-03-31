Легкая закуска "Айсберг" за 1 минуту: рецепт блюда для пасхального стола

Салат айсберг – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что салат айсберг отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из айсберга и вкусной начинкой из филе и сыра.

Ингредиенты:

Айсберг

Филе – 1 шт

Кукуруза – 1 б

Сырная заправка – 300 г

Специи

Майонез

Способ приготовления:

1. Филе отварите, порежьте, добавьте кукурузу, сыр, соль, майонез и перемешайте.

2. В листья айсберга заверните начинку и можно есть!

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