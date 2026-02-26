На Николаевщине двое детей провалились под лед. Видео

На Николаевщине двое мальчиков провалились под лед на местном пруду. Детей удалось спасти сержанту службы гражданской защиты Дмитрию Деревянко.

Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Подробности чрезвычайного происшествия

Отмечается, что 11-летние Денис и Владимир пошли к водоему, чтобы покататься на санках и "плюшке". Ребята не учли, что из-за повышения уровня воды местный пруд разлился, покрылся льдом и превратился в опасную ловушку.

Сначала они пытались проверить прочность льда камнями и палками, а затем сами вышли на поверхность. Однако, лед не выдержал и дети оказались в ледяной воде. На спасение поспешил 26-летний Дмитрий.

"Находясь дома в отпуске, он получил звонок от родственницы, которая сообщила, что на местном пруду тонут дети. Не теряя ни минуты, спасатель сел за руль и поехал к водоему, по дороге позвонил коллегам, чтобы те вызвали медиков и поспешили на подмогу", – говорится в сообщении.

С помощью буксировочного троса мужчина осторожно добрался до детей по тонкому льду. Там он увидел, что один из ребят лежит возле проруби без обуви, а другой – по грудь в ледяной воде.

От холода ребенок почти не двигался и не сразу смог ухватиться за трос. Спасатель помог ему сосредоточиться, объяснил, как намотать трос на руку, после чего вытащил его на лед.

"На берегу неравнодушные люди пригласили детей в ближайший дом, где их согрели. Медики оказали необходимую помощь – к счастью, все обошлось без тяжелых последствий", – отмечается в сообщении.

Мать одного из спасенных ребят лично выразила Дмитрию благодарность от имени всех родителей за спасенные жизни детей.

Напомним, в Одесской области, 21 февраля, под лед провалились трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их вытащили из воды, однако к сожалению, один ребенок погиб. Происшествие произошло вблизи базы отдыха, охранники которой пытались достать детей из воды.

Как сообщал OBOZ.UA,на Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

