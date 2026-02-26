УкраїнськаУКР
На Николаевщине двое детей провалились под лед. Видео

Катя Поплюйко
На Николаевщине двое мальчиков провалились под лед на местном пруду. Детей удалось спасти сержанту службы гражданской защиты Дмитрию Деревянко.

Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Подробности чрезвычайного происшествия

Отмечается, что 11-летние Денис и Владимир пошли к водоему, чтобы покататься на санках и "плюшке". Ребята не учли, что из-за повышения уровня воды местный пруд разлился, покрылся льдом и превратился в опасную ловушку.

Сначала они пытались проверить прочность льда камнями и палками, а затем сами вышли на поверхность. Однако, лед не выдержал и дети оказались в ледяной воде. На спасение поспешил 26-летний Дмитрий.

"Находясь дома в отпуске, он получил звонок от родственницы, которая сообщила, что на местном пруду тонут дети. Не теряя ни минуты, спасатель сел за руль и поехал к водоему, по дороге позвонил коллегам, чтобы те вызвали медиков и поспешили на подмогу", – говорится в сообщении.

С помощью буксировочного троса мужчина осторожно добрался до детей по тонкому льду. Там он увидел, что один из ребят лежит возле проруби без обуви, а другой – по грудь в ледяной воде.

От холода ребенок почти не двигался и не сразу смог ухватиться за трос. Спасатель помог ему сосредоточиться, объяснил, как намотать трос на руку, после чего вытащил его на лед.

"На берегу неравнодушные люди пригласили детей в ближайший дом, где их согрели. Медики оказали необходимую помощь – к счастью, все обошлось без тяжелых последствий", – отмечается в сообщении.

Мать одного из спасенных ребят лично выразила Дмитрию благодарность от имени всех родителей за спасенные жизни детей.

Напомним, в Одесской области, 21 февраля, под лед провалились трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их вытащили из воды, однако к сожалению, один ребенок погиб. Происшествие произошло вблизи базы отдыха, охранники которой пытались достать детей из воды.

Как сообщал OBOZ.UA,на Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

