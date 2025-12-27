Спасать бросились прохожие: на Полтавщине двое детей провалились под лед. Фото

На Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

Их доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.

Детали инцидента

Чрезвычайное происшествие произошло в пятницу, 26 декабря, около 16:00. Двое детей в возрасте около десяти лет, без присмотра взрослых, вышли на лед водоема и провалились под лед. Свидетели инцидента сразу вызвали спасателей, медицинских работников и полицию.

"На месте происшествия спасатели с применением плавсредств достали детей из водоема и передали медикам", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают родственников детей и выясняют все обстоятельства происшествия.

Предупреждение от полиции

Правоохранители напомнили гражданам, что лед всегда представляет опасность и призвали контролировать досуг детей у водоемов в зимний период, ведь тонкий лед угрожает жизни.

"Подчеркиваем, что неустойчивые погодные условия, перепады температуры и течение делают лед опасным даже при внешне привлекательном виде. Особую опасность представляют места у мостов, камыша, водостоков и участков с быстрым течением", – указано в сообщении.

Полицейские обратились с просьбой к гражданам:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на льду;

категорически запрещать любые игры и развлечения на льду;

в случае обнаружения детей на опасных участках немедленно сообщать экстренные службы по номерам 102 или 101.

Напомним, в марте 2025 года на Кировоградщине трое подростков провалились под лед на реке Громоклия. К счастью, всех пострадавших вытащили из воды и трагедии удалось избежать. До прибытия спасателей на помощь детям пришли местные жители.

Как писал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли рыбака, провалившегося под лед на Днепре. ЧП произошло 5 марта. Жителей города снова призвали не игнорировать правила безопасности.

