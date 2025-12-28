Квартира, купленная в браке, принадлежит не только тому, на кого она оформлена: Верховный Суд поставил точку
Государственная регистрация недвижимости на имя одного из супругов сама по себе не означает, что такое имущество является личной частной собственностью одного лица. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины в составе Кассационного гражданского суда, рассматривая соответствующий судебный иск.
Речь идет о деле №199/8806/23, передает "Судебно-юридическая газета". Постановление апелляционного суда, согласно которому квартира, приобретенная во время брака и "записанная" на мужа, признана общей совместной собственностью супругов и разделена между ними поровну, Верховный Суд оставил без изменений.
Ключевое значение имело письменное согласие жены на заключение договора купли-продажи, в котором прямо указывалось, что средства являются общими, а имущество приобретается в интересах семьи.
Обстоятельства дела
Супруги (брак зарегистрирован с 2010 года) приобрели автомобиль Opel Vectra 1997 года выпуска и квартиру площадью 39,5 м² в Днепре. Последнюю в 2020-м оформили и зарегистрировали на имя мужчины.
"После ухудшения семейных отношений стороны не могут прийти к согласию о разделе общего имущества, в частности указанной квартиры. Против добровольного распределения ответчик возражает", – говорится в тексте постановления.
В 2023 году жена обратилась в суд, попросив признать жилье и машину общей совместной собственностью супругов. Суд первой инстанции согласился с доводами истицы относительно авто, но квартира, по мнению судей, была "личной частной собственностью лица, за личные средства которого она приобретена", то есть мужа.
Украинка не была довольна этим решением и продолжила судиться. Днепровский апелляционный суд в мае 2025 года признал, что она имеет право на половину квартиры (19,0 м²).
Судьи объясняли, что презумпция общности имущества не была опровергнута, а письменное согласие жены, зафиксированное при заключении договора, свидетельствует о приобретении квартиры за общие средства в общую совместную собственность.
Позиция Верховного Суда
Рассмотрев кассационную жалобу мужчины, Верховный Суд пришел к выводу, что оснований для ее удовлетворения нет.
Ключевые правовые акценты постановления:
- Презумпция общности имущества супругов.
Имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого оно зарегистрировано, пока иное не будет доказано надлежащими и допустимыми доказательствами.
- Регистрация не определяет правовой режим имущества.
Сам факт государственной регистрации квартиры на одного из супругов не означает, что она принадлежит только этому лицу.
- Согласие другого супруга имеет решающее значение.
Письменное согласие жены на заключение договора купли-продажи, в котором указано, что средства являются общими и имущество приобретается в интересах семьи, является подтверждением приобретения имущества в общую совместную собственность.
- Суд не может подменять договоренность супругов.
Если супруги согласились на приобретение имущества в общую совместную собственность и это согласие зафиксировано в договоре, суд не вправе игнорировать такое волеизъявление, даже если один из супругов впоследствии ссылается на "личное" происхождение средств.
- Пределы кассационного пересмотра.
Доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.
Таким образом Верховный Суд подтвердил: решающим является не формальная запись в реестре, а реальные обстоятельства приобретения имущества и волеизъявления обоих супругов. Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.
