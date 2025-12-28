Квартира, купленная в браке, принадлежит не только тому, на кого она оформлена: Верховный Суд поставил точку

Государственная регистрация недвижимости на имя одного из супругов сама по себе не означает, что такое имущество является личной частной собственностью одного лица. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины в составе Кассационного гражданского суда, рассматривая соответствующий судебный иск.

Речь идет о деле №199/8806/23, передает "Судебно-юридическая газета". Постановление апелляционного суда, согласно которому квартира, приобретенная во время брака и "записанная" на мужа, признана общей совместной собственностью супругов и разделена между ними поровну, Верховный Суд оставил без изменений.

Ключевое значение имело письменное согласие жены на заключение договора купли-продажи, в котором прямо указывалось, что средства являются общими, а имущество приобретается в интересах семьи.

Обстоятельства дела

Супруги (брак зарегистрирован с 2010 года) приобрели автомобиль Opel Vectra 1997 года выпуска и квартиру площадью 39,5 м² в Днепре. Последнюю в 2020-м оформили и зарегистрировали на имя мужчины.

"После ухудшения семейных отношений стороны не могут прийти к согласию о разделе общего имущества, в частности указанной квартиры. Против добровольного распределения ответчик возражает", – говорится в тексте постановления.

В 2023 году жена обратилась в суд, попросив признать жилье и машину общей совместной собственностью супругов. Суд первой инстанции согласился с доводами истицы относительно авто, но квартира, по мнению судей, была "личной частной собственностью лица, за личные средства которого она приобретена", то есть мужа.

Украинка не была довольна этим решением и продолжила судиться. Днепровский апелляционный суд в мае 2025 года признал, что она имеет право на половину квартиры (19,0 м²).

Судьи объясняли, что презумпция общности имущества не была опровергнута, а письменное согласие жены, зафиксированное при заключении договора, свидетельствует о приобретении квартиры за общие средства в общую совместную собственность.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев кассационную жалобу мужчины, Верховный Суд пришел к выводу, что оснований для ее удовлетворения нет.

Ключевые правовые акценты постановления:

Презумпция общности имущества супругов.

Имущество, приобретенное во время брака, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого оно зарегистрировано, пока иное не будет доказано надлежащими и допустимыми доказательствами.

Регистрация не определяет правовой режим имущества.

Сам факт государственной регистрации квартиры на одного из супругов не означает, что она принадлежит только этому лицу.

Согласие другого супруга имеет решающее значение.

Письменное согласие жены на заключение договора купли-продажи, в котором указано, что средства являются общими и имущество приобретается в интересах семьи, является подтверждением приобретения имущества в общую совместную собственность.

Суд не может подменять договоренность супругов.

Если супруги согласились на приобретение имущества в общую совместную собственность и это согласие зафиксировано в договоре, суд не вправе игнорировать такое волеизъявление, даже если один из супругов впоследствии ссылается на "личное" происхождение средств.

Пределы кассационного пересмотра.

Доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Таким образом Верховный Суд подтвердил: решающим является не формальная запись в реестре, а реальные обстоятельства приобретения имущества и волеизъявления обоих супругов. Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

