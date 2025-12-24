Являются ли красные указатели поворота в авто нарушением: суд принял решение

Суд в Киеве признал законными красные указатели поворота в автомобиле Tesla. Дарницкий районный суд закрыл дело в отношении водителя, которого полиция обвинила в нарушении правил эксплуатации из-за задних красных указателей поворота.

Суд пришел к выводу, что заводская комплектация не является основанием для штрафа, если автомобиль официально ввезен и зарегистрирован в Украине. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Дело касалось водителя Tesla Model S, который якобы повторно нарушил правила эксплуатации транспортного средства.

Протокол полиции был составлен из-за того, что задние указатели поворота автомобиля были красного цвета, тогда как ДСТУ 3649:2010 предусматривает желтый цвет таких сигналов. Полиция квалифицировала действия водителя по ч. 4 ст. 121 КУоАП из-за повторности нарушения в течение года.

Водитель своей вины не признал и пояснил, что автомобиль приобретен официально, прошел государственную регистрацию в Украине и не претерпевал никаких изменений в конструкции.

Защита настаивала, что красные задние указатели являются заводской комплектацией конкретной модели, и доказательств переоборудования после регистрации полиция не предоставила.

Суд обратил внимание, что импортируемые транспортные средства допускаются к государственной регистрации только после прохождения сертификации соответствия требованиям безопасности дорожного движения.

Учитывая, что автомобиль прошел официальную проверку и был зарегистрирован в Украине, отсутствуют основания считать действия водителя нарушением правил.

В результате суд закрыл производство, вернул водителю изъятое удостоверение и не взыскал судебный сбор. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

