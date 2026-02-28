Квадроциклы, генераторы и зарядные станции: Порошенко передал технику защитникам на Сумщине

Петр Порошенко передал квадроциклы, генераторы и зарядные станции военным, которые держат оборону на Сумщине.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Наша команда занимается более чем 200 подразделениями Вооруженных Сил. Но мы всегда открыты к новому сотрудничеству и быстро реагируем на просьбы помочь. Поэтому когда ко мне обратилась Нина Южанина с призывом помочь этим ребятам, мы мгновенно среагировали", – рассказал пятый Президент в соцсетях.

"Это 143-я отдельная механизированная бригада, которая дислоцируется в Полтаве. Они вышли на связь с нашей партийной организацией в городе Кременчуг — им была необходима техника. Мы раньше не сотрудничали с этим подразделением, но много слышали о них. За плечами эти воины оставили Бахмут, Часов Яр и оборону Чугуева, а сейчас держат рубежи на Сумщине", – пишет Порошенко.

"Подготовили для них то, что они просили: квадроциклы "муравьи", генераторы и зарядные станции. Благодаря высокой проходимости и маневренности на квадроциклах с прицепами подвозят боеприпасы и еду на позиции, а также эвакуируют раненых там, где габаритная техника более заметна. А от генераторов и зарядных станций воины питают аккумуляторы для дронов", – рассказывает Петр Порошенко.

