Куда обращаться для получения отсрочки от мобилизации и какие документы нужны: детальное объяснение

Действующее законодательство Украины предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации во время военного положения для некоторых категорий граждан. Чтобы воспользоваться такой возможностью, военнообязанные должны обратиться в специальную комиссию при ТЦК с соответствующим заявлением.

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Также следует предоставить пакет документов, подтверждающих принадлежность к категории граждан, которые могут отсрочить мобилизацию. Кто имеет право на отсрочку и как ее получить, читайте в материале OBOZ.UA

Возможность получения отсрочки от мобилизации предусмотрена ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Она не является бессрочной, а предоставляется на определенное законодательством и нормативными документами время.

Гражданину, имеющему право на отсрочку от мобилизации, необходимо обратиться с заявлением в комиссию, действующую при ТЦК, где заявитель состоит на учете. Основаниями для отсрочки могут быть состояние здоровья, обучение или другие обстоятельства, которые делают невозможным военную службу. Эти обстоятельства необходимо изложить в заявлении на получение отсрочки от мобилизации.

Утвержденный образец такого заявления содержится в Приложении 4 принятого Кабмином 16.08.2024 года постановления №930, которое внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

К заявлению также необходимо приложить документы, подтверждающие право заявителя на получение отсрочки. В зависимости от оснований, на которых такая отсрочка должна быть предоставлена, это могут быть:

– ходатайство руководителя соответствующего органа или предприятия по оформлению отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных, которые были забронированы;

– справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом;

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины;

– свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов, например, свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех или более) или решение суда о расторжении брака и определения места жительства детей с отцом (матерью);

– свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов, например:

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;

приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении).

Для подтверждения инвалидности ребенка необходимо предоставить медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Для подтверждения родственных отношений с родителями необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Полный перечень документов указан в Приложении 5 уже упомянутого постановления Кабмина №930.

Все копии документов, подтверждающих право на получение отсрочки, должны быть заверены нотариально.

Пакет документов вместе с заявлением необходимо подать в ТЦК, при этом важно, чтобы заявление было зарегистрировано: на экземпляре должны поставить штамп с входящим номером и датой подачи заявления. Как вариант, заявление можно направить по почте ценным письмом на адрес ТЦК.

После этого остается только ждать рассмотрения документов комиссией и принятия ею решения.

Напомним, ранее стало известно, что в Минобороны обещают отсрочку до 12 месяцев для контрактников-добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Она даст возможность добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти медико-социальную реабилитацию.

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