Кто создал шлем скелетониста Гераскевича, который прогремел на весь мир: что известно о художнице

"Шлем памяти", который украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет МОК, надевает на события миланской Олимпиады, стал мировой сенсацией. Но за его созданием стоит еще один человек – художница Ирина Проць.

Именно она вручную нанесла на инвентарь Гераскевича портреты погибших на войне и из-за войны спортсменов. OBOZ.UA рассказывает больше об Ирине Проць, ее творчестве и сотрудничестве с знаменосцем украинской сборной на ОИ.

Сейчас художница живет в Киеве и остается в столице с начала полномасштабной войны. Шлем она создала по заказу спортсмена, которого знала еще ребенком. В комментарии агентству Reuters Проць рассказала, что в периоды, когда в ее квартире появляется свет, она смотрит трансляции Олимпийских игр, но воспринимает соревнования отстраненно. "Честно говоря, вся эта Олимпиада кажется мне какой-то сюрреалистической. Потому что Олимпийские игры всегда были о мире... о времени, когда весь мир объединялся", – сказала она журналистам.

"Шлем памяти" – не первая работа художницы, которую она создала для скелетониста. Именно она создала еще один приметный – с надписью No War in Ukraine, который Владислав продемонстрировал на Олимпиаде в Пекине за считанные недели до большой войны.

Ирина Проць рассказала Reuters, что ее новая работа для Гераскевича стала для нее настоящим вызовом. Цель этого шлема – заставить мир посмотреть в глаза реальности войны. "Мир просто не хочет видеть правду о том, что здесь происходит. Они не понимают, почему мы до сих пор не капитулировали, почему мы не сдаемся", – объяснила она.

Владислав Гераскевич также объяснял идею создания росписи желанием заставить мир не забыть о погибших из-за российской агрессии украинцев. "Идея возникла сама собой. Считаю, что мир должен помнить этих людей. Мир должен помнить жертв Украины, и для меня это важно", – сказал он в комментарии "Суспільному".

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в "шлеме памяти" с портретами погибших украинцев. Аргументировали это тем, что тот нарушает Олимпийскую хартию и является политическим высказыванием. Впрочем, Гераскевич не подчинился требованиям МОК и после запрета дважды выходил в этом же снаряжении на тренировку. На пресс-конференции скелетонист также заявил, что выйдет в этом же шлеме и на старт 12 февраля, даже если это обернется для него дисквалификацией.

