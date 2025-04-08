Кто потеряет бронь от мобилизации в апреле: объяснение

С 1 апреля в Украине новые правила бронирования от мобилизации. Те, что были оформлены по старым правилам, утратят силу.

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В частности, предприятиям теперь следует обновить статус критичности своей компании по новой процедуре. Детальнее об изменениях читайте в материале OBOZ.UA.

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С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, стали недействительными.

Продолжить их действие для своих работников смогут только компании, уже обновившие статус критичности согласно новым требованиям, сообщили в Минэкономики.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после 1 апреля", – заявил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Какие изменения произошли в правилах бронирования от мобилизации

С апреля в правилах бронирования от моибилизации произошли следующие изменения:

– истечение срока действия бронирований, оформленных по старой системе;

– восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов);

– бронирование будет доступно только тем предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

В Минэкономики говорят, что предприятиям нужно подтвердить статус критичности по новой процедуре.

После этого необходимо оформить бронирование работников повторно.

"Если у вашего сотрудника уже есть активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, есть несколько условий, при которых можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. Напомним также, ранее в Украине расширили список работников на бронирование, что позволит ряду предприятий избежать кадрового дефицита.

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