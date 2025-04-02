В Украине расширили список работников на бронирование: кто получит 100% защиту от мобилизации

Правительство Украины увеличило уровень бронирования работников критической инфраструктуры до 75%, что позволит коммунальным предприятиям избежать кадрового дефицита. Кроме того, 100% бронирования получили работники государственных предприятий Минобороны.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Ранее процент бронирования составил 50%, однако из-за кадрового дефицита в сфере коммунальных услуг правительство решило поднять его до 75%.

Речь идет о специалистах, отвечающих за теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также за вывоз твердых бытовых отходов. Благодаря повышению уровня бронирования, коммунальные предприятия смогут стабильнее функционировать, быстрее реагировать на аварийные ситуации и обеспечивать граждан необходимыми услугами. Ключевые аспекты постановления:

бронирование выросло до 75% - раньше этот показатель был всего 50%, что создавало риски для непрерывной работы критических служб;

- раньше этот показатель был всего 50%, что создавало риски для непрерывной работы критических служб; смягчены требования к критериям размера заработной платы – это позволит коммунальным предприятиям привлекать и содержать квалифицированных работников;

обеспечена стабильность работы инфраструктуры – непрерывное предоставление базовых услуг жизнеобеспечения стало еще более защищенным;

– непрерывное предоставление базовых услуг жизнеобеспечения стало еще более защищенным; 100% бронирования получили работники государственных предприятий Минобороны – речь идет об "Агентстве оборонных закупок" и "Государственном операторе тыла".

"Удалось найти баланс между необходимостью покрытия потребностей коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного потенциала в условиях полномасштабной войны. Благодаря повышению уровня бронирования до 75% ключевые работники смогут оставаться на своих должностях, что является критически важным для безопасности и стабильности общин. держать сети в надлежащем состоянии становится очень сложно", – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

Обеспечение стабильной работы коммунальной инфраструктуры является стратегической необходимостью. В условиях войны важно поддерживать бесперебойную работу критических систем жизнеобеспечения. Ожидается, что это решение позволит общинам более эффективно планировать свою деятельность, избегать перебоев в поставках воды, тепла и других базовых услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля бронирование работников доступно только для предприятий, обновивших свой статус критичности. Все заявки оформляются исключительно через портал Действие. Для того чтобы подать заявку, необходимо проверить статус критичности, аннулировать старое бронирование (если есть) и подать документы через портал.

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