Отказаться от повестки и не быть наказанным – можно: названы четыре условия

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, во время службы могут призвать мужчин в возрасте 18 – 60 лет. Оказывается, есть несколько условий, по которым можно отказаться от повестки и не получить за это наказание.

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OBOZ.UA объясняет, в каких случаях можно без последствий отказаться от повестки и что для этого нужно. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" отмечают, что повестка является вызовом в военкомат с целью выполнения правил военного учета.

Чаще повестки вручают по следующим причинам:

постановка на военный учет;

обновление учетных данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);

определение уровня годности к военной службе.

"В случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных у них, неактуальная ВЛК является основанием для вручения военнообязанному повестке на обновление военно-учетных данных", – отметили юристы.

Когда можно отказаться от повестки без последствий

Наличие актуальных учетных данных и отсрочки от мобилизации

Если мужчина недавно обновил свои учетные данные, имеет соответствующую отметку и штрих-код для проверки информации в едином реестре военнообязанных "Оберегов", а также имеет действующую отсрочку от мобилизации, оснований для вручения повестки нет. В таком случае достаточно объяснить представителям ТЦК и СП, что учетные данные не изменились и есть отсрочка.

Исключение из военного учета

Мужчины, исключенные из военного учета, могут без последствий отказаться от повестки.

Неверные данные в повестке

Если в повестке указаны неверные данные получателя, то от нее можно отрешиться.

Несоответствие требованиям

Если повестку вручает лицо, не имеющее на это полномочий, или если на документе отсутствует печать ТЦК или подпись его руководителя, то она не является действительной

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отсрочку от мобилизации в Резерв+ могут получить люди с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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