Кто может принять ребенка в семью: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Рината Ахметова

Кто может, а кто не имеет права принять в свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки? Какие требования предъявляет украинское законодательство к будущим усыновителям, опекунам, приемным родителям и родителям-воспитателям детских домов семейного типа? И нужно ли официальное согласие ребенка на то, чтобы жить в новой семье?

Ответы на эти и другие вопросы дает программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами, Тимуром и Инной Мирошниченко. Помогает им тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур.

"Поскольку мы с Инной являемся усыновителями, то знаем, что существуют определенные требования к этой категории людей. И серьезно обсуждали вопрос, подходим ли мы к этой роли", — делится Тимур.

Ты не можешь просто прийти в детский дом, выбрать любого ребенка и сказать: Все, теперь я твоя мама. Для того чтобы ребенок действительно был в безопасности и оказался там, где ему будет хорошо, существует ряд требований к взрослым", — подчеркивает Инна.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна — известная адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" – это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы.

В частности, рассмотрены следующие темы:

- какие формы устройства детей в семью существуют в Украине;

— с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

— какими должны быть условия проживания на дому в семье;

- курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

- поиск ребенка – где и как;

— знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

— принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

— прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

— особенности устройства ребенка в семье во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.