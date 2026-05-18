Кто может потерять отсрочку от мобилизации в июне: детальное объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В то же время не всем военнообязанным ее продлевают автоматически.

Чаще всего причиной отказа становятся устаревшие, неполные или некорректные данные в государственных реестрах. OBOZ.UA объясняет, кто может потерять отсрочку уже в июне.

В Украине действует система автоматического продления отсрочки от мобилизации, однако ее работа напрямую зависит от актуальности и полноты информации в государственных реестрах. Если данные содержат ошибки или являются неполными, система может не подтвердить право гражданина на отсрочку.

В Министерстве обороны объяснили, что чаще всего проблемы возникают:

– из-за отсутствия или устаревших персональных данных;

– не внесенной информации об инвалидности в реестры Пенсионного фонда;

– неподтвержденных родственных связей;

– отсутствие сведений об уходе за членами семьи или записей о самостоятельном воспитании ребенка в реестре актов гражданского состояния.

В ведомстве отмечают, что причина заключается не в самой отсрочке, а в данных, которые используются для ее подтверждения.

Как решить проблему

Гражданам советуют обращаться в ЦПАУ с бумажными документами для уточнения или исправления информации. После обновления данных в реестрах система сможет автоматически продлить отсрочку. При этом в большинстве случаев, если информация является корректной, никаких дополнительных обращений не требуется.

Кому продлят отсрочку автоматически

Автоматическое продление отсрочки от мобилизации распространяется на ряд категорий граждан. В частности, речь идет:

– о лицах с инвалидностью;

– временно непригодных к службе;

– родителях детей с инвалидностью;

– многодетных родителей;

– студентах и аспирантах;

– работниках сферы образования.

Кроме того, механизм охватывает родственников погибших или пропавших без вести военных, лиц, освобожденных из плена, а также тех, кто осуществляет уход за тяжелобольными или недееспособными членами семьи.

Отдельно автоматически продлевается отсрочка для военнослужащих в возрасте 18–25 лет после завершения однолетнего контракта.

Напомним, в Украине изменился порядок оформления отсрочки от мобилизации – теперь большинство заявлений подается онлайн или через центры админуслуг. Решение о предоставлении отсрочки принимается после проверки данных в государственных реестрах в течение ориентировочно 7-14 дней.

