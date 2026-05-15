Что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации в Украине: объяснение

В Украине изменился порядок оформления отсрочки от мобилизации – теперь большинство заявлений подается онлайн или через центры админуслуг. Решение о предоставлении отсрочки принимается после проверки данных в государственных реестрах в течение ориентировочно 7-14 дней.

В этот период лицо не имеют права мобилизовать или направлять на военно-врачебную комиссию.

Также основания для отсрочки определяются статьей 23 Закона Украины о мобилизации. Ключевое изменение касается именно процедуры подачи документов. Отныне военнообязанные могут оформить отсрочку через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ, где администраторы сканируют документы и передают их на рассмотрение без изъятия оригиналов.

Право на отсрочку сохраняется для определенных категорий граждан, в частности забронированных работников критической инфраструктуры, государственных служащих отдельных категорий, а также лиц с семейными основаниями – многодетных родителей или единственных опекунов.

Отдельно предусмотрены основания по состоянию здоровья. Люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут получить отсрочку после заключения медицинской комиссии. Также действуют исключения для студентов дневной формы обучения, ученых и педагогов, которые работают на определенных условиях.

