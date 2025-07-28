Кто может потерять отсрочку от мобилизации в августе: детальное объяснение

В августе 2025 года в Украине возможна отмена отсрочек от мобилизации для некоторых категорий граждан. Речь идет о военнообязанных, которые работают в критически важных учреждениях и предприятиях.

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Соответствующие основания определены действующим законодательством. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Когда отменяется отсрочка от мобилизации

Отсрочка, которая предоставляется военнообязанному, может быть аннулирована в ряде случаев:

После завершения срока ее действия. Если срок отсрочки истек — ее действие автоматически прекращается.

В случае прекращения деятельности критически важного предприятия, которое выполняло задачи для ВСУ или других военных формирований.

Если предприятие теряет статус критически важного, решением соответствующего государственного органа.

В случае ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления или критически важного предприятия/учреждения.

В случае увольнения военнообязанного с работы в таком учреждении (кроме перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия).

В случае временного прекращения действия трудового договора между работником и предприятием.

На основании представления руководителя государственного органа или предприятия через приложение "Дія" — но не чаще, чем раз в пять дней.

В случае предоставления отсрочки на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

После завершения срока назначения или действия контракта, если речь идет о работниках международных организаций, включая структуры ООН.

Если оператор противоминной деятельности не выполняет разминирование в течение шести месяцев согласно сертифицированному процессу.

В случае несоответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления отсрочки (в частности, абзац третий пункта 8).

После увольнения священнослужителя с должности — по представлению от Госслужбы по этнополитике.

В случае исключения предприятия или работника из состава бригады поставщиков телекоммуникационных услуг (xPON).

Стоит отметить, что все отсрочки, предоставленные при определенных условиях, могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы. Закон прямо предусматривает, что в таком случае военнообязанный теряет право на отсрочку мобилизации.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении правовых режимов военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Согласно действующему законодательству на воинский учет призывников берутся ребята, которым исполняется 17 лет. Все аки граждане должны стать на учет до 31 июля.

После мобилизации и боевой подготовки не все сразу отправляются на фронт. Куда могут направить после призыва и как определяется место службы, читайте в материале OBOZ.UA.

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