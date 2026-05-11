Кто может получить бронирование от мобилизации на работе: детальное объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу при условии пригодности по состоянию здоровья. В то же время государство предусмотрело механизм так называемой отсрочки для отдельных категорий работников, которые являются важными для функционирования экономики и предприятий.

В частности, работодатели могут оформить бронирование сотрудников, чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса и критически важных сфер. OBOZ.UA рассказывает, кто может получить бронирование от мобилизации на работе.

Кто имеет право на бронирование по месту работы

Так, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу в органах государственной власти и местного самоуправления.

В частности, это касается работников правоохранительных структур – Национальной полиции, СБУ, ГБР, НАБУ, органов прокуратуры, разведывательных органов, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы.

Отдельно бронирование распространяется на штатные должности патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых охватывает всю территорию Украины.

Кроме того, бронированию подлежат работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также для поддержания экономики и жизнедеятельности населения. Такие решения принимаются в соответствии с критериями, определенными как на государственном уровне, так и областными военными администрациями.

Отдельно бронирование может распространяться на представителей международных организаций, в частности учреждений системы ООН, международных судебных институтов и других структур, работающих в Украине на основании международных договоров.

Также оно касается работников Общества Красного Креста Украины и других неправительственных организаций, которые реализуют гуманитарные проекты при поддержке международных партнеров.

