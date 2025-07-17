В Резерв+ появятся отсрочки еще для нескольких категорий военнообязанных: в Минобороны раскрыли подробности

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится возможность оформления нескольких новых видов отсрочек от мобилизации. Новые функции заработают уже в конце июля – в начале августа 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook в четверг, 17 июля. В частности, в несколько кликов получить отсрочку смогут:

– научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профессионального образования, если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

– люди, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы (при наличии подтверждения в реестрах Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС).

В будущем отсрочку смогут оформить и семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, добавила представительница украинского оборонного ведомства.

Она также отметила, что сейчас важно иметь возможность оформить отсрочку онлайн – без лишних очередей и привязки к ТЦК.

Чиновница в комментариях рассказала, что для оформления отсрочек онлайн для учителей учреждений общего среднего образования работают и впоследствии эту функцию добавят.

Для оформления отсрочки необходимо:

– нажать на три точки на главном экране приложения;

– выбрать "Подать запрос на отсрочку";

– выбрать вид отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, тысячи граждан начали получать уведомления в Резерв+ о штрафах за якобы необновление военно-учетных данных. Сумма штрафа – 17 тыс. грн, при этом предоставляют скидку в 50%. Украинцы, которые получили такие сообщения, возмущены, потому что уверены, что не нарушали закон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!