Кто может оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+ с 1 августа: подробное объяснение

Мобильное приложение для военнообязанных граждан Украины Резерв+ продолжает расширять свои возможности по оформлению отсрочек от мобилизации. Важно понимать, что Резерв+ упрощает подачу запросов на отсрочку, но не меняет сами основания для ее получения, которые определены законодательством.

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С августа в приложении Резерв+ будет расширена возможность подачи запросов на отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью. OBOZ.UA выяснял, кто может оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+ и что для этого нужно.

Кто может оформить отсрочку в Резерв+

На данный момент в приложении Резерв+ можно подать онлайн-запрос на отсрочку людям с группой инвалидности, при условии, что данные о лице есть в Единой информационной системе социальной сферы. Также такой возможностью могут воспользоваться люди, которым предоставлен вывод военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев.

Родители троих и более детей до 18 лет, если муж указан отцом в свидетельствах о рождении всех детей и при условии, что все трое детей имеют общую мать, а отец находится в официальном браке с матерью детей.

Отсрочку также могут оформить родители и опекуны несовершеннолетних детей с любой группой инвалидности, а также родители, содержащие совершеннолетнего ребенка с 1 или 2 группой инвалидности. Родители несовершеннолетних детей, если второй из родителей находится на военной службе, матери и отцы-одиночки.

Отсрочка через приложение Резерв+ также доступна студентам, аспирантам и докторантам. При этом лбразование должно быть первым и уровнем выше предыдущего.

Как оформить отсрочку через Резерв+

В первую очередь нужно авторизоваться в приложении Резерв+. Затем нажать на три точки на главном экране, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку".

В появившемся меню выбрать соответствующую категорию (например, "Человек с инвалидностью") и подать запрос. Впоследствии придет уведомление с результатом.

В Министерстве обороны Украины рекомендуют всегда проверять версию приложения и обновлять его до последнего релиза. Таким образом пользователь гарантированно сможет воспользоваться всеми функциями доступными в приложении.

Что предшествовало

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в середине июля анонсировала, что в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ появится возможность оформления нескольких новых видов отсрочек от мобилизации. Новые функции заработают уже в конце июля – начале августа 2025 года. Она отметила, что сейчас важно иметь возможность оформить отсрочку онлайн – без лишних очередей и привязки к ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, тысячи граждан начали получать уведомления в Резерв+ о штрафах за якобы необновление военно-учетных данных. Сумма штрафа – 17 тыс. грн, при этом предоставляют скидку в 50%. Украинцы, которые получили такие сообщения, возмущены, потому что уверены, что не нарушали закон.

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