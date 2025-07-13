Кто имеет право проверять военно-учетные документы: исключительный список

В Украине в рамках военного положения и всеобщей мобилизации только некоторые категории уполномоченных лиц имеют право проверять у украинцев военно-учетные документы. Во время проверки необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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OBOZ.UA объясняет, какие военно-учетные документы гражданин должен иметь при себе и кто имеет право их проверять. Отметим, что документы у граждан могут проверять в общественных местах, на контрольно-пропускных пунктах, в транспорте, на рабочем месте или по месту жительства.

Проверять военно-учетные документы имеют право:

– представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

– представители Национальной полиции Украины (проверка осуществляется во время патрулирования или на блокпостах);

– военные патрули – это представители службы военного правопорядка, представители Национальной гвардии Украины, представители Государственной пограничной службы: уполномоченные проверять документы в определенных районах (например, в зоне проведения боевых действий, на границе Украины).

Какие военно-учетные документы нужно иметь при себе:

– для военнообязанных: военный билет (после окончания военной службы или в случае зачисления в запас); временное удостоверение военнообязанного (для тех, кто не имеет военного билета);

– для призывников: удостоверение о приписке к призывному участку;

– другие документы: справка о получении отсрочки от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации на особый период (период действия военного положения) (если предоставляется); справка об освобождении от воинского учета с отметкой в военно-учетном документе об исключении с воинского учета (по состоянию здоровья или по другим причинам).

Как сообщал OBOZ.UA, с 11 июля военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, получили возможность оплатить штраф онлайн. Чтобы получить скидку, штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Иначе придется оплатить полную сумму, а это 17 тысяч грн.

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