Украинцам разрешили платить штрафы по-новому: кого затронет

Военнообязанным украинцам разрешили платить штрафы за нарушение правил воинского учета онлайн – в приложении Резерв+. На первом этапе запуска сервиса речь идет о штрафах за неуточнение данных, выписанных до 16 июля 2024 года.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что такой способ уплаты освобождает от необходимости стоять в очередях, заполнять бумаги вручную и взамен позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту из документа в приложении.

На первом этапе добавили только возможность уплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных. В будущем разработчики добавят возможность заплатить штрафы и за другие нарушения воинского учета. Чтобы уплатить штраф в Резерв+, надо:

обновить приложение до последней версии;

зайти в программу и перейти в раздел "Штрафы онлайн";

подать заявление о признании нарушения;

в течение трех дней ТЦК должен предоставить решение;

после этого в приложении открывается возможность уплатить штраф в 8500 грн ;

; после уплаты нарушение и красная лента автоматически снимаются.

Чтобы получить скидку, штраф нужно заплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+ – иначе придется уплатить полную сумму (17 000 грн). В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

"Штрафы онлайн – это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу – так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев", – объяснила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис уплаты штрафов запускают постепенно – для равномерного распределения нагрузки, отметили в Минобороны. Полностью его планируют развернуть в течение следующих нескольких дней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. Если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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