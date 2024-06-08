Кратковременные дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в некоторых областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В общем, завтра ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В частности, кратковременные дожди, иногда с грозами ожидаются в западных, восточных регионах, а также днем в Житомирской, Винницкой областях и в некоторых районах Киевской области.

В других районах страны осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западным направлением со средней скоростью 5-10 м/с, но на западе он будет немного сильнее, достигая 7-12 м/с, иногда с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от 11 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 28 градусов. На юге и юго-востоке ночью температура составит от 16 до 21 градуса, а днем от 27 до 32 градусов.

В Киевской области также ожидается переменная облачность. Без осадков, хотя днем возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах области. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов, днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла. В столице ночью температура удержится от 14 до 16 градусов, а днем будет колебаться от 25 до 27 градусов.

В последующие двое суток в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. 10 июня в Карпатском регионе возможны сильные осадки.

В понедельник ночью температура будет от 26 до 32 градусов, а днем будет от 26 до 32 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что утром 8 июня во время непогоды в Тернопольской области дорогу засыпало градом, в результате чего образовался слой льда до 5 см. В сети уточнили, что такие последствия непогоды наблюдаются, в частности, на участке дороги из Железных дорог в Тернополь. Водителей призывали соблюдать осторожность.

Также в Укргидрометцентре сообщалось, что 8 июня в Украине ожидается жара кое-где до +31°С. В некоторых регионах страны возможны грозы и переменная облачность. В некоторых регионах из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

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