На Тернопольщине дорогу засыпало градом: видео

Утром 8 июня Тернопольскую область накрыло мощное ненастье. Дорогу засыпало градом, в результате чего образовался слой льда до 5 см.

Подходящие фото и видео публикуют Telegram-каналы. На кадрах видно, что слой осадков достаточно толстый.

В сети уточнили, что такие последствия непогоды наблюдаются, в частности, на участке дороги из Зализцив в Тернополь. Водителей призвали соблюдать осторожность.

В Укргидрометцентре сообщили, что 8 июня в Украине ожидается жара местами до +31°С. В некоторых регионах страны возможны грозы и переменная облачность. В некоторых регионах из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.

Напомним, 2 июня в Киеве разыгралась непогода. В столице объявили I уровень опасности из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA,4 июня Киев снова накрыла мощная гроза с градом. Некоторые улицы столицы, в частности, ул. Стеценко превратились в реки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!