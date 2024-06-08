На Тернопольщине дорогу засыпало градом: видео
Утром 8 июня Тернопольскую область накрыло мощное ненастье. Дорогу засыпало градом, в результате чего образовался слой льда до 5 см.
Подходящие фото и видео публикуют Telegram-каналы. На кадрах видно, что слой осадков достаточно толстый.
В сети уточнили, что такие последствия непогоды наблюдаются, в частности, на участке дороги из Зализцив в Тернополь. Водителей призвали соблюдать осторожность.
В Укргидрометцентре сообщили, что 8 июня в Украине ожидается жара местами до +31°С. В некоторых регионах страны возможны грозы и переменная облачность. В некоторых регионах из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, то есть желтый.
Напомним, 2 июня в Киеве разыгралась непогода. В столице объявили I уровень опасности из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.
Как сообщал OBOZ.UA,4 июня Киев снова накрыла мощная гроза с градом. Некоторые улицы столицы, в частности, ул. Стеценко превратились в реки.
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