Кратковременные дожди и потепление до +29: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 23 сентября

В субботу, 23 сентября, погода в Украине местами будет дождливой, однако в большинстве областей день пройдет без осадков. В то же время будет не по-осеннему тепло – днем воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды и видео, доскролльте страницу до конца). Так, дожди и грозы завтра ожидаются местами в западных регионах страны, осадки там будут кратковременными.

Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине, ночью и утром в южных областях местами можно будет увидеть туман.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а на побережьях морей будет до 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов по Цельсию. В Карпатах ночью 8-13 тепла, а днем потеплеет до 18-23 градусов.

Видео дня

В Киевской области суббота пройдет без осадков. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16 с отметкой "плюс", а днем будет 24-29 тепла.

В украинской столице ночью будет около 15 градусов Цельсия, а днем потеплеет до 26-28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи рассказали, что в этом году лето в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а "бабье лето" ожидается в октябре, прогнозируют они.

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