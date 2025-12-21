Красивые украинские колядки: традиционные песни, которые подойдут детям и взрослым

Одной из самых красивых традиций празднования Рождества в Украине является совместное пение колядок. Обычно обрядовые песни поют группы детей, которые ходят от дома к дому, желают людям веселых праздников и получают за это небольшое вознаграждение. Но можно петь колядки и в семейном кругу.

OBOZ.UA собрал тексты популярных украинских колядок, которые могут исполнять и взрослые, и дети. Это популярные колядки, которые поют в разных регионах Украины.

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Спи, Ісусе, спи…

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди…

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Сумний Святий вечір

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Бог предвічний народився

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

"Тріє царі, де ідете?"

"Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся".

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

"Слава Богу!" – заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому

Поклін віддаймо.

***

Небо і земля нині торжествують

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету.

***

Бог ся рождає

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Украине принято здороваться на Рождество.

