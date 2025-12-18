Как правильно здороваться и отвечать на Рождество Христово

Приближаются рождественские праздники – любимый сезон даже тех украинцев, которые не считают себя религиозными людьми. Одной из особенностей Рождества является то, что в эти дни в народе принято здороваться особыми словами.

О том, какие словесные формулы употреблять правильно и как не спутать рождественские поздравления с пасхальными, рассказало издание "Захід.net". А также объяснило, в какой период такие приветствия считаются уместными.

Как нужно здороваться на Рождество

Традиционной формулой приветствия во время рождественских праздников является пара фраз: "Христос народився!" и ответ "Славімо його!". Впервые их начинают употреблять непосредственно в рождественский день 25 декабря. Здороваться так можно до праздника Сретения, который отмечается по новому церковному календарю 2 февраля. Однако обычно украинцы используют праздничные формулы поздравления буквально в течение нескольких дней, а затем возвращаются к более привычным вариантам.

Пасхальные поздравления

Однако Рождество – не единственный большой религиозный праздник, который имеет свою специальную формулу для приветствия. Так же особыми словами украинцы приветствуют друг друга во время празднования Пасхи. На праздник Воскресения Христова принято говорить встречным "Христос воскрес!" А отвечают на такое приветствие словами "Воістину воскрес!"

Чтобы не запутаться в формулировках, нужно просто проявить немного внимания. На Рождество мы поздравляем друг друга, свидетельствуя о рождении Христа, а на Пасху – извещая о его воскресении.

"Родився", "народився" или "рождається"

Во время рождественского периода можно услышать различные формулировки праздничного приветствия: Христос в них "родився", "народився", "рождається" або "ся рождає". Ни одна из этих формулировок не является неправильной. Различия здесь обусловлены местными традициями конкретных регионов или даже отдельных приходов.

Как пояснил преподаватель Украинского католического университета отец Павел Худ, в разных городах могут использовать разные формы. Нередко распространенность той или иной формы зависит от того, как здоровается священник в храме. Также люди могут склоняться к варианту, который является для них более привычным. В любом случае все эти фразы являются синонимичными и могут употребляться без ограничений и предостережений.

С точки зрения религиозных христиан могут быть разногласия в толковании различных приветственных фраз на Рождество. Так богословское толкование говорит, что слово "народився" как форма совершенного вида фиксирует исторический факт рождения Христа, тогда как "рождається" подчеркивает непрерывность этого процесса в духовном измерении. "Фраза "Христос рождається" имеет более глубокое богословское значение – она напоминает, что Христос должен постоянно рождаться в сердцах людей. Повторяемость праздников побуждает к духовному росту", – отмечает отец Олег Ладнюк, директор львовской гимназии блаженного Климентия и Андрея Шептицких.

Как заключает отец Павел Худ, ни одна из форм приветствий не закреплена канонически – это вопрос обычая, а не обязанности. Никаких церковных наказаний за "неправильное" приветствие не существует.

