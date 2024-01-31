Крапка и точка: как правильно употреблять украинские слова

Есть определенные противоречия относительно употребления слов "крапка" и "точка". Над "i" следует расставлять не точки, а "крапки", но также существуют выражения типа "точка опоры", "огневая точка" и т.д.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что слово "точка" используется в математике, физике, географии, военном деле. Однако от выражения "точка зрения" он советует отказаться.

"Крапка" – это прежде всего знак препинания.

К примеру:

В кінці речення ставимо крапку, а якщо думка незавершена – то три крапки.

В середині речення іноді ставлять крапку з комою.

Іванко забув поставити в кінці речення крапку, тож вчитель знизив бал.

"Крапка" – это также "цятка" на определенном фоне.

На полотні з’явилися світло-блакитні крапки – так Марічка малювала дощ.

"Точка" используется в разных научных отраслях и как часть терминов.

К примеру:

з точки А в точку Б виїхав велосипедист;

точка опори;

точка кипіння;

точка на мапі;

вогнева точка;

торговельна точка на ринку;

боксер б’є в одну точку;

справу зрушили з мертвої точки.

Выражение "точка зору" распространено во многих европейских языках. Однако Авраменко советует отдавать предпочтение слову "погляд".

На мій погляд, добро завжди перемагає зло.

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