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Крабовый салат с оригинальным вкусом для пасхального стола: рассказываем, что добавить
Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получатся ленивые суши, а также запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими овощами и майонезом.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 1 сладкий красный перец
- 2 помидора
- 2 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок
- майонез по вкусу, соль и перец
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, помидоры кубиком и перец. Сыр натрите.
2. Смешайте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте.
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