Крабовый салат с оригинальным вкусом для пасхального стола: рассказываем, что добавить

Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получатся ленивые суши, а также запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими овощами и майонезом.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

1 сладкий красный перец

2 помидора

2 зубчика чеснока

1 плавленый сырок

майонез по вкусу, соль и перец

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, помидоры кубиком и перец. Сыр натрите.

2. Смешайте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте.

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