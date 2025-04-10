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Крабовый салат с оригинальным вкусом для пасхального стола: рассказываем, что добавить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
483
Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из самых бюджетных и вкусных продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получатся ленивые суши, а также запеканки.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со свежими овощами и майонезом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 200 г крабовых палочек
  • 1 сладкий красный перец
  • 2 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок
  • майонез по вкусу, соль и перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки, помидоры кубиком и перец. Сыр натрите.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте.

Готовый салат

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