Кому обязательно проходить повторную ВВК в 2026 году: объяснение

Проблема периодичности прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) сейчас является одной из самых актуальных среди военнообязанных украинцев. Многие граждане, которые прошли комиссию в 2025 году интересуются о необходимости повторного осмотра в 2026 году.

Видео дня

Ответ на этот вопрос предоставили эксперты сервиса "Kadroland". Специалисты уточнили, что ни сам работник, ни его работодатель не имеют права самостоятельно инициировать прохождение военно-врачебной комиссии.

Что известно

Отмечается, что медицинский осмотр проводится только по официальному направлению от Территориального центра комплектования и социальной поддержки и начинается только после получения военнообязанным вызова, то есть повестки на ВВК, от этого центра.

Юристы отмечают соблюдение процедуры, установленной постановлением Кабмина №1487, и выделяют ключевые правила:

– работодатель не может требовать от работника самостоятельно проходить ВВК;

– отказ работника проходить медосмотр без официального направления от ТЦК не является нарушением трудовой дисциплины или правил учета;

– даже если срок предыдущей комиссии истек, без нового вызова из ТЦК работник не обязан посещать врачей.

Напомним, в декабре часть военнообязанных может потерять действующую отсрочку. Право на отсрочку могут потерять те мужчины, у которых изменились или исчезли причины для ее предоставления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!