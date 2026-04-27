В Британии рассматривают создание 'оборонного банка' для перевооружения Европы против России – Telegraph

Правительство Великобритании изучает возможность создания "оборонного банка", который должен способствовать перевооружению европейских союзников на фоне потенциальной угрозы со стороны России. Идея может быть реализована по модели кредитной программы Европейского Союза на 150 миллиардов евро, направленной на финансирование закупки вооружения странами-членами блока.

Видео дня

Сейчас эти переговоры находятся на начальном этапе. Об этом сообщает The Telegraph.

Европа готовит финансовый щит против российской угрозы

Идея создания "банка JEF", что касается Объединенных экспедиционных сил, должна позволить Альянсу из десяти североевропейских стран НАТО финансировать проекты по безопасности благодаря привлечению средств под более низкие процентные ставки.

В состав JEF, кроме Великобритании, входят Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

В прошлом месяце Великобритания, Финляндия и Нидерланды договорились начать работу над новым механизмом – "банком JEF", который будут использовать для финансирования совместных оборонных планов, наращивания промышленного производства, закупки вооружения и оказания военной помощи Украине.

"По словам источника, причастного к процессу, переговоры все еще находятся на стадии предварительного этапа. Любое объявление можно было бы ускорить до начала июля, когда лидеры НАТО должны встретиться на ежегодном саммите в Анкаре, Турция", – говорится в материале.

Ожидается, что на встрече главной темой станут требования президента США Дональда Трампа к союзникам представить четкие планы по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП в течение следующего десятилетия.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал партнеров предоставить конкретные шаги для выполнения обязательств по финансированию обороны, согласованных еще на прошлогоднем саммите в Гааге.

Как отмечает издание, Великобритания, вероятно, ищет 17,6 миллиарда фунтов стерлингов для реализации обещания повысить расходы на оборону до 3% ВВП в 2029–2030 годах. С этой целью канцлер казначейства Рэйчел Ривз рассматривает возможность выпуска "военных облигаций" для граждан и финансовых учреждений.

Распространение такой модели на других союзников JEF может удешевить заимствования благодаря возможности получения общего кредитного рейтинга "ААА".

"Любые средства будут направлены на совместные проекты по сдерживанию российской агрессии на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском регионе", – говорится в статье.

Великобритания увеличивает военные расходы на фоне угроз со стороны Москвы

Альянс уже согласился усилить военно-морское присутствие в регионах в ответ на активность российских подводных и надводных сил.

Военное руководство, в частности Первый морской лорд генерал сэр Гвин Дженкинс, подчеркнул необходимость перейти от формата простой коалиции к постоянным объединенным силам, способным эффективно противодействовать потенциальным угрозам со стороны Москвы.

Военные лидеры, в частности генерал сэр Гвин Дженкинс, Первый морской лорд, заявили, что им нужно выйти за рамки простой коалиции, чтобы стать постоянными объединенными силами, способными бороться с потенциальными угрозами, исходящими со стороны Москвы.

"Мы обязались инвестировать 270 миллиардов фунтов стерлингов в оборону в течение этого парламента, чтобы обеспечить готовность Великобритании реагировать на растущие угрозы – наибольшее увеличение со времен холодной войны... Расходы на оборону вырастут до 2,6% ВВП до апреля 2027 года, а также дополнительные 5,6 миллиарда фунтов стерлингов на оборону только в этом финансовом году, что гарантирует отсутствие возврата к истощенным Вооруженных сил прошлого", – заявил представитель правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации разведки Нидерландов, РФ готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО. Поэтому, вероятно, Россия уже через год после завершения войны против Украины будет готова к потенциальному столкновению с НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!