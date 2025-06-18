Кого в СССР называли 'борзыми' и как власть наказывала таких людей

В Советском Союзе безработица считалась не экономической проблемой, а почти уголовным преступлением. Людей, которые не работали, преследовали, публично позорили и даже сажали за решетку. Вся система была построена на принуждении к труду и идее, что только тот, кто трудится, имеет право на существование.

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Согласно сталинской и хрущевской политике, каждый, кто не участвовал в "построении социализма", считался тунеядцем - тунеядство было синонимом измены государству. Особую актуальность приобрела эта тема в послевоенные годы, когда страну надо было восстанавливать. О том, как охотились на "тунеядцев", кого называли "борзыми" и как это наказывалось, — в материале OBOZ.UA далее.

Отношение к труду в СССР было не просто строгим - оно было почти сакральным. Отказ работать толковался как враждебность к государству. Это подтверждала и советская Конституция, где закреплялась обязанность каждого гражданина трудиться. Никита Хрущев настаивал на публичном осуждении и выселении из республики лиц, которые не работали. С 1948 года даже действовало постановление о принудительном переселении тунеядцев, но такая политика оказалась неэффективной. Люди оставляли долги, не выполняли норм и продолжали жить в стороне от трудовой дисциплины.

В 1960-х годах борьба с тунеядством усилилась. В 1961-м было принято постановление ЦК о дополнительных мерах укрепления трудовой дисциплины. По всей стране начались настоящие рейды: в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и на улицах проверяли людей в рабочее время. Зрителям на дневных сеансах останавливали фильм и зажигали свет - каждый должен был объяснить, почему не на работе. Такие действия сопровождались газетными публикациями, плакатами и даже художественными фильмами с антипримерами. Главный месседж - трудиться должен каждый, иначе он - враг.

Кого называли "борзыми" и как их наказывали

Тех, кто не работал, ждали административные и уголовные наказания. Сначала человека могли вызвать на собрание трудового коллектива или уличного комитета для осуждения. Если "нарушитель" продолжал уклоняться от работы, ему присваивали статус БОРЗ (без определенного рода занятий) и могли осудить на год лишения свободы, а в случае повторного "тунеядства" - до двух лет колонии. Название БОРЗ трансформировалось в народное прозвище "борзый", что означало наглого, дерзкого человека, который игнорирует правила. Исключения делали только для женщин с маленькими детьми.

В 1980-х годах к теме борьбы с тунеядцами вернулись. Генеральный секретарь Юрий Андропов инициировал новую волну облав, которые впоследствии назвали "андроповскими". Снова в кинотеатрах, магазинах и даже банях устраивали проверки. Списки "неблагонадежных" передавали на предприятия, где люди должны были отчитываться перед коллективом. Чтобы избежать репрессий, многие устраивались на любую работу - главное, чтобы формально быть занятым.

Особое место в борьбе с тунеядцами занимали творческие личности и инакомыслящие. Самый громкий случай - дело Иосифа Бродского, которого в 1964 году судили за тунеядство и приговорили к пяти годам принудительных работ. Благодаря заступничеству писателей и художников его освободили досрочно, но травля в прессе и системная дискредитация творческой интеллигенции стали нормой. Власть не признавала искусство как полноценный труд, поэтому поэты, музыканты и художники легко попадали в списки тунеядцев. А через 23 года Бродский получил Нобелевскую премию по литературе.

После смерти Андропова масштабные облавы прекратились, но закон, позволявший преследовать за тунеядство, действовал до 1991 года. Почти полвека в СССР продолжалась борьба с теми, кто отказывался работать в рамках системы. Под предлогом "трудовой морали" уничтожалась свобода выбора, а несогласие или пассивность превращалась в преступление. Такой подход превратил многих людей в формальных работников, которые работали лишь для галочки. Этот период вошел в историю как пример того, как легко репрессивная машина может работать под прикрытием идеологии.

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