Почему работа в такси была такой желанной в СССР: на какие уловки шли

Построить карьеру и заработать хорошие деньги в СССР было задачей практически невыполнимой. Особенно если подаваться в рабочие профессии. Однако при этом работа в такси была для многих настоящей мечтой.

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Почему это было именно так, узнавало издание Auto24.ua. Если коротко, таксование давало больше пространства для инициативы со стороны работника, что было нетипично для зарегулированной плановой советской экономики. А еще открывало возможности для многих злоупотреблений.

Что давала работа в такси

В отличие от большинства советских рабочих, таксист мог работать по всем принципам самозанятого мелкого предпринимателя – самостоятельно устанавливать график работы, самостоятельно определять маршруты передвижения, самостоятельно искать себе клиентов. Это не означало, что работать приходилось меньше, но давало больше свободы и позволяло даже зарабатывать дополнительные деньги.

Контроль над работой таксистов со стороны государства в лице начальника автотранспортного предприятия, которому была приписана машина, имел место. Но он был довольно слабым. Без средств отслеживания передвижений, которых тогда просто не существовало, невозможно было проверить, кого, куда и за сколько денег подвез таксист. От водителя просто требовали после смены сдать в кассу плановую сумму. Очевидно, что излишками таксисты делиться не спешили.

Еще одно преимущество, которое имели таксисты – это возможность управлять одним из лучших образцов советского автопрома. В такси работали не "Запорожцы" или "Москвичи", а комфортабельные "Волги". За рулем относительно неплохой машины таксисты часто демонстрировали дерзкий стиль езды. Из-за чего даже появилась поговорка "ездит как таксист", которую, впрочем, позже вытеснила фраза "гоняет, как Шумахер".

При этом срок эксплуатации в такси для "Волг" составлял всего два года, после чего машину списывали. Это открывало для таксистов еще одну привилегию – возможность выкупить свою "ласточку" по остаточной стоимости.

Как зарабатывали советские таксисты

Как мы уже говорили, водители такси в СССР имели возможность подрабатывать дополнительные деньги. И делали это они несколькими не всегда совершенно законными и честными способами.

К примеру, манипулировали со счетчиком. Завозя клиента по адресу, водитель не выключал его. И весь излишек, набегавший к моменту получения нового заказа, ложился на плечи следующего пассажира. Конечно, разница шла в карман водителя.

А еще во времена "сухого закона" таксисты выполняли функцию бутлегеров – торговали алкоголем в запрещенное время. Чтобы не бежать в ночное время за бутылкой к гастроному, что угрожало разоблачениям, гражданин мог подойти на стоянку такси и приобрести водку у водителя. Наценка при этом была очень высока. Но и вероятность попасть милиции значительно меньше. Потому такие услуги пользовались популярностью. Хотя для водителя они представляли серьезный риск. Перепродажу товаров в СССР называли спекуляцией и дело это было подсудным.

Дополнительные деньги можно было заработать на "левых" пассажирах. Если водитель отправлялся по популярному направлению, он мог подсадить в салон еще 1-2 дополнительных человек. Этим он нарушал сразу два правила. Во-первых, разрешение на подсадку попутчика должен был дать первый пассажир, а во-вторых, поездку они должны были оплачивать вместе, разделив стоимость. Однако ни первого условия, ни второго никто не соблюдал.

Также водители такси могли набивать цену поездки, просто отказавшись отправляться по указанному адресу. Пассажиру не оставалось ничего, как доплатить сверху, чтобы таксист стал более благосклонным к нему.

Минусы профессии

Впрочем, чтобы отправиться в такси и успешно зарабатывать на услугах пассажирских перевозок, нужно было иметь предпринимательскую жилку. Что в СССР не приветствовалось и даже каралось законом. Поэтому в таксисты подавались люди с авантюрным характером, согласные выделяться и рисковать. К такому были готовы не все.

Так же и к тому, что тратить придется больше, чем остальным водителям. Во всех смежных областях люди были в курсе о дополнительных доходах таксистов. Поэтому воспользоваться этим стремились все – слесари-ремонтники и кладовщики, которые обслуживали машины, мойщики, заправщики. Все они выставляли дополнительную цену на свои услуги. Но, как правило, заработков таксиста на это хватало. Поэтому вся цепочка была в плюсе и никто не спешил выдавать схему работы начальству.

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