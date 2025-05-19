Кого не мобилизуют в июне 2025 года: названы все категории

В прошлом месяце в Украине в 15-й раз были продлены режимы военного положения и мобилизации, поэтому призыв мужчин в Силы обороны для защиты страны от агрессии РФ продолжается. Всеобщей мобилизации подлежат граждане 25-60 лет.

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Однако некоторые категории граждан могут рассчитывать на отсрочку. Кого не могут мобилизовать в июне 2025 года, читайте в материале OBOZ.UA.

Как будет проходить мобилизация в июне 2025 года

Мобилизация в июне будет касаться мужчин в возрасте 25-60 лет за исключением тех, кто имеет право на отсрочку или бронь.

В то же время юноши от 18 лет также должны стать на воинский учет и пройти ВВК, хотя и не подлежат мобилизации до достижения 25-летия.

Особое внимание уделяют призыву мужчин, которые уже имеют боевой опыт, а также штурмовиков, артиллеристов, саперов, операторов БПЛА, рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Мужчин от 50 лет мобилизуют на общих основаниях. По словам командиров батальонов, сейчас очень много таких лиц находится в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе и в горячих точках фронта.

Очень малый процент таких мужчин служит в штабах.

Кого не мобилизуют в июне 2025 года

Дмитрий Франчук назвал основные категории тех, кого не мобилизуют в 2025 году:

– люди с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

– непригодные к военной службе по заключению ВВК;

– мужчины в возрасте от 60 лет;

– лица, которые постоянно ухаживают за нетрудоспособными родными;

– многодетные родители (имеют трое или более детей);

– лица, чьи жена/муж или один из родителей имеют инвалидность 1-й или 2-й группы;

– студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты;

– осужденные за тяжкие преступления (умышленное убийство, сексуальное преступление и т.д.);

– лица, чей близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны;

– те, кто побывал в плену.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Для оформления отсрочки нужно собрать документы, подтверждающие такое право. Если, например, речь идет о семейных обстоятельствах, необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности, справку о составе семьи и т.д.

Перед тем, как получить отсрочку, нужно написать заявление на имя начальника ТЦК, где гражданин состоит на учете.

Стоит указать основание для предоставления отсрочки согласно статье 23 закона о "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и перечень документов, которые прилагаются и подтверждают это основание, а затем пройти ВВК.

Если действующее заключение ВВК уже есть, нужно добавить его к пакету документов вместе с заявлением. Важно отметить, что в ТЦК нужно подавать или оригиналы документов, или нотариально заверенные копии.

Как сообщал OBOZ.UA, до 5 июня 2025 года мужчины 25-60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны пройти повторную ВВК. Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и наказание в виде штрафа.

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