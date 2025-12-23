Кого из мужчин и почему могут мобилизовать до конца года: объяснение

В Украине режим военного положения и всеобщую мобилизацию продлили до 3 февраля 2026 года. Работники ТЦК продолжают вручать повестки мужчинам призывного возраста для обновления учетных данных, прохождения медосмотра и возможного привлечения к службе.

Видео дня

Основную группу потенциальных мобилизованных составляют мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме них, в ВСУ могут быть призваны и другие категории граждан. OBOZ.UA объясняет, кого и почему могут мобилизовать до конца года.

Согласно закону о мобилизации, призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили статус "годен".

Также могут мобилизовать тех, кто ранее имел статус "ограниченно годен", если ВВК определит, что их состояние здоровья позволяет проходить службу. Обычно такие граждане находятся в тыловых частях. Отдельно выделяют мужчин с дефицитными военными специальностями, которых не хватает в армии.

Мужчины старше 50 лет проходят ВВК так же, как и младшие призывники. Медики отсеивают их не чаще других, и имеющиеся болезни в большинстве случаев не являются критическими для службы.

Молодые мужчины до 25 лет обычно не попадают под мобилизацию. Исключение – кто уже стал военнообязанным, например отслужил в армии или закончил военную кафедру. Для остальных мобилизация возможна лишь по достижении 25 лет.

Также под призыв попадают студенты заочной или вечерней формы, те, кто поступил на второе высшее образование, обучаются на более низком уровне, чем предыдущий, а также отчисленные за отказ от общей военной подготовки.

Наличие отсрочки не исключает получения повестки

Отсрочка должна быть оформлена надлежащим образом и подтверждена документально. Если будут выявлены нарушения в ее оформлении, ошибки в документах или несвоевременное продление – есть вероятность получения повестки. Поэтому следует внимательно контролировать сроки действия своих документов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из мужчин не могут мобилизовать в 2026 году. В первую очередь призыву не подлежат военнообязанные украинцы, которых ВВК признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Кроме того, не могут мобилизовать украинцев, которые имеют законные причины для освобождения или отсрочки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!