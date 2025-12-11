Кого не могут мобилизовать в 2026 году: подробное объяснение

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение. В соответствии с действующим законодательством, мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время целый ряд категорий не подлежат призыву на военную службу. OBOZ.UA выяснял, кого не мобилизуют в Украине в 2026 году.

Кого не мобилизуют в следующем году

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от службы. Прежде всего призыву не подлежат военнообязанные украинцы, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Также не могут мобилизовать украинцев, которые имеют законные причины для освобождения или отсрочки. Речь идет, в частности, о таких категориях:

родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей;

лица, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы или мужа (жену) с любой группой инвалидности;

граждане, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы; опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

члены семьи второй степени родства (или третьей, если первые две отсутствуют или сами нуждаются в постоянном уходе), осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, если они получают более высокий уровень образования, чем имеют;

работники, забронированные критически важными для государства предприятиями;

лица, у которых погибли или пропали без вести во время боевых действий братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные);

граждане, освобожденные из плена.

